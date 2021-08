Se confirma que Call of Duty: Vanguard es el título de la próxima entrega de Activision, que transcurrirá en la Segunda Guerra Mundial.

Call of Duty Vanguard: se filtran imágenes y más detalles

Call of Duty

Call of Duty

En lo que va del año han habido montones de rumores sobre Call of Duty: Vanguard, la próxima entrega en la saga bélica. El título y otros detalles vienen resonando cada vez más fuerte, hasta que esta vez se han prácticamente confirmado con una nueva filtración.

Mientras que antes todo lo que teníamos era el testimonio de insiders, ahora se han filtrado imágenes de su arte oficial, que cuadran con lo que se venía diciendo hasta ahora. Aclaramos que estas están siendo bajadas por Activision, por lo que solo las vincularemos a través de Twitter, Imgur y Reddit.

También lee:

• Activision revela el Pase de Batalla de la Temporada 5 para CoD: Warzone y Black Ops Cold War

Como se puede ver, el arte oficial de Call of Duty: Vanguard confirma que estará situado en la Segunda Guerra Mundial. También vemos que tendrá tres ediciones, tal como Black Ops Cold War: una Standard Edition, una Ultimate Edition, y un Cross-Gen Bundle.

Otra imagen revela todo lo que se incluye en la Ultimate Edition, y esta confirma que habrá acceso anticipado a una beta abierta. También se muestra aspectos adicionales para tres Operadores, además de armas adicionales, y más contenido de esta edición.

Aún así, todavía no se conoce la fecha de lanzamiento de Call of Duty: Vanguard, aunque lo más seguro es que se revele oficialmente durante las próximas semanas. Hasta ahora, todo apunta a que se dará a conocer a través de un evento en Call of Duty: Warzone.