Fanático recrea el mapa de Zelda: Breath of the Wild en Minecraft

Nada malo puede salir de la combinación del, para muchos, mejor juego de todos los tiempos en Legend of Zelda: Breath of the Wild y del juego más vendido en la historia, título que ostenta Minecraft. Y, en efecto, un fanático ha combinado ambos juegos con un resultado extraordinario.

Se trata del usuario de Reddit Dinaeh, quien ha compartido en dicha red su recreación del mapa de BOTW dentro de Minecraft, aprovechando las ventajas y total libertad que entrega el título de Mojang. Así es como se ve el mapa recreado en Minecraft:

Si ya la imagen del mapa luce impresionante, lo es aún más cuando avistamos algunas de las ubicaciones desde la función de primera persona, y vemos paisajes que logran representar el fantástico mundo de BOTW dentro de Minecraft, como el Monte Hylia:

Podemos ver también la región de Akkala representada con la mayor fidelidad posible en este mapa de BOTW dentro de Minecraft:

El proyecto esta cerca de finalizar, y el propio Dinaeh anticipó que lo lanzará pronto para que los fanáticos puedan descargar el código y visitar todo lo que tiene para ofrecer el mapa de Zelda: Breath of the Wild en su versión de bloques.