El 17 de julio de 2020, hace exactamente un año, el mundo recibió el que sería uno de los últimos exclusivos de PS4 antes de la salida de PS5: Ghost of Tsushima. Desarrollado por Sucker Punch, resultó ser aclamado mundialmente, y tuvo un enorme éxito comercial. Ahora, PlayStation celebra su aniversario con nuevas estadísticas.

A través de un par de imágenes, los responsables del título dejan bien en claro el impacto que tuvo Ghost of Tsushima en el mundo del gaming, al punto en el que sigue siendo jugado a pesar de ser un single-player con campaña. Destaca que hubieron 679 millones de enfrentamientos, y 333 millones de duelos, entre todos sus jugadores.

Pero no todo es peleas en este título, sino que se destaca también por la belleza de todo lo que lo rodea, y aquellos momentos contemplativos que le regala a todos los que lo experimentan. Es por eso que se escribieron más de 68 millones de haikus, mientras que fueron 61 millones en total las fotos tomadas.

Los animalitos también fueron reconocidos, al ser una importante parte del juego. 55 millones de zorros fueron acariciados, 60 millones de perros espirituales fueron invocados, y los jugadores pasaron 4.241 a caballo. Finalmente, se jugaron más de 40 millones de misiones en el modo online Leyendas.

Además de compartir esto con los fans, Sucker Punch celebrará el primer aniversario de Ghost of Tsushima trayendo de nuevo los trajes para el modo Leyendas inspirado en distintos personajes icónicos de sagas de PlayStation: God of War, Horizon Zero Dawn, Shadow of the Colossus, y Bloodborne.