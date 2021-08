Los cuatro miembros de Innersloth, estudio creador de Among Us, criticaron el nuevo modo "Impostores" de Fortnite.

Los creadores de Among Us acusan a Fortnite de plagio por el modo "Impostores"

Cuando Epic Games lanzó el trailer del nuevo modo Impostores de Fortnite, la reacción generalizada del público fue la de señalar sus similitudes con Among Us. Entre estos incluímos a los propios creadores del hit indie, que no tuvieron pelos en la lengua al reaccionar a su trailer de presentación.

Marcus Bromander, el co-fundador de Innersloth, fue quizás el más duro de todos en criticar a Epic. "No le pusimos una patente a las mecánicas de Among Us", escribió en Twitter. "Pienso que eso no lleva a una industria más sana. Pero, ¿era muy difícil ponerle 10% de esfuerzo a darle un giro?"

También lee:

• Call of Duty: Black Ops Cold War recibirá un modo similar a Among Us

Adrien Wallick, programadora de Among Us, twitteó un conocido webcomic, dando a entender que Epic había cometido un plagio con Impostores. Por otro lado Gary Porter, el tercer miembro del equipo desarrollador, twitteó una foto comparando ambos mapas, muy parecidos entre sí.

Por otro lado, la directora de la comunidad de Innersloth, Victoria Tran, expresó su decepción en Twitter, escribiendo que "hubiera sido genial colaborar" con Epic, y que no se les contactó en ningún momento con respecto al modo. Aclaró que aunque las mecánicas de juego son de uso público, el modo es una clara copia intencional de Among Us.

Cabe destacar que no es la primera vez que se acusa a Epic de robar estilos de juego populares: su modo battle royale tomó mucho de PUBG, lo cual llevó a una demanda que luego se resolvió de forma confidencial. Más allá de todo, aquí te contamos todo sobre el modo Impostores de Fortnite.