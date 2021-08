Call of Duty: Black Ops Cold War recibirá un modo similar a Among Us

Among Us fue, en muchas formas, el juego que definió al 2020. Por los niveles extremos de popularidad que alcanzó, no debe ser una sorpresa que muchos otros juegos quisieron basarse en la misma fórmula. En este caso lo hizo Call of Duty: Black Ops Cold War, con un nuevo modo que recibirá pronto.

Además de incorporar a una Operadora y más contenido, la Temporada 5 del shooter sumará también un modo llamado Double Agent, cuya premisa es bastante similar al indie de Innersloth. Excepto que en este caso, al ser Call of Duty, habrá una considerable dosis de acción, a juzgar por el trailer.



Double Agent se jugará de a diez personas, cada uno con un rol distinto. Por un lado estarán los Agentes Dobles, cuya tarea es eliminar a sus compañeros, o bien plantar y detonar bombas a lo largo del mapa. La mayoría en la partida serán Operativos, quienes tienen que mantenerse vivos y descubrir a los espías.

Donde se rompe un poco el molde es con la incorporación del Investigador. Este será un rol único en la partida, quien tendrá el poder y la misión de encontrar pistas especiales para determinar la identidad de los "impostores". Cuando sospeche de alguien, el Investigador podrá exponerlo al resto de los Operativos.

El modo también contará con otras funciones para hacer que las partidas sean más entretenidas, como herramientas especiales para los Agentes Dobles y Operativos. Por supuesto, contará con chat de voz para comunicarse a lo largo de la partida. El modo Double Agent saldrá el 12 de agosto con la Temporada 5.