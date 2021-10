Avowed es "The Outer Worlds mezclado con Pillars of Eternity", tal como lo describen desde Obsidian.

Hace poco más de un año se reveló queObsidian (Fallout: New Vegas, Alpha Protocol) está trabajando en un nuevo RPG de fantasía, sin dudas su especialidad, llamado Avowed. Hoy, aprendimos más de este anticipado proyecto.

También lee:

• Marvel's Guardians of the Galaxy confirma un nuevo personaje con su tráiler de lanzamiento

Según un nuevo reporte de Windows Central, el juego ya está en plena frase de pre-producción. Aún no se sabe cuándo se lanzará, pero se estima que pronto habrá una versión alfa del juego, con algunas de sus mecánicas principales.

En cuanto al juego en sí, sería una mezcla entre Pillars of Eternity y The Outer Worlds, dos de los juegos más recientes de Obsidian. Ya está confirmado que transcurre en el universo de este primero, el llamado World of Eternity.

Afirman que tendría un punto de vista en primera persona, y está basado en el motor gráfico de The Outer Worlds, pero con algunas mejoras. Contaría con distintos estilos de juego y clases, incluyendo armas de dos manos; así como entornos destructibles.

Habrá que esperar para saber de manera oficial todo lo que ofrecerá Avowed cuando salga en un futuro. Por el momento, te recordamos que Obsidian está trabajando en un juego muy distinto: Grounded, su primer título de supervivencia.