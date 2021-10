El nuevo tráiler de Marvel's Guardians of the Galaxy ahonda en su historia, y presenta al que sería el antagonista principal.

Marvel's Guardians of the Galaxy confirma un nuevo personaje con su tráiler de lanzamiento

Guardians of the Galaxy

La adaptación de Marvel a los videojuegos más cercana es Guardians of the Galaxy, el juego de Eidos Montreal y Square Enix. A un par de semanas de su salida, ya tenemos un tráiler de lanzamiento con sorpresa al final.

El video cuenta con "Kickstart My Heart" de Mötley Crüe como banda sonora, que encaja perfecto con el estilo de música del juego. Aparte, tiene todo lo que se espera: acción, momentos impresionantes, y diálogo humorístico.

Más allá de todo esto, se revela al final del tráiler la aparición de un personaje muy relacionado con los Guardianes. Hablamos de Adam Warlock, de quien vemos solo una silueta, pero se nota que es él por su traje, pelo y ojos brillantes.

Aún se desconoce cómo encajará en la historia del juego, en el cual el grupo de antihéroes se enfrentará a una malvada iglesia intergaláctica. Pero todo apunta a que será un antagonista, y uno muy poderoso que hará sufrir a los Guardianes.

¿Cuándo sale Marvel's Guardians of the Galaxy y en qué plataformas?

Marvel's Guardians of the Galaxy sale el 26 de octubre de 2021 para PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, y PC. Esperamos que le vaya mejor que a la otra adaptación de Marvel lanzada por Square Enix.