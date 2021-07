Los videojuegos están acaparando cada vez a un público mayor, y la pandemia fue un antes y después en la industria. Una enorme cantidad de gente descubrió Twitch y decidió pasar este duro momento apoyándose en la industria gamer. Y claro, las grandes compañías no quieren quedarse sin ese público.

Netflix permitiría jugar juegos en su plataforma en 2022 sin costo adicional

Netflix es una de ellas, y en 2019 ya habían comentado que la compañía "pierde más gente contra Fortnite que contra HBO", por lo cual habían iniciado un plan para adentrarse en el mundo de los videojuegos. Y al parecer van más que en serio, ya que los últimos reportes indican que buscan permitir que sus sucriptores jueguen videojuegos en la plataforma.

Esta función estaría lista y funcional para el 2022, y no supondría un coste adicional para los usuarios de la plataforma. A Netflix se lo vio hacer movimientos hacia el mundo de los videojuegos rcientemente, con el desarrollo de su título de Stranger Things, o las colaboraciones con Fortnite, Rocket League y SMITE; así como las series animadas de juegos como Resident Evil o League of Legends, que pronto se estrenarán. O documentales como los de Dota 2.

Netflix quiere crear su propio estudio desarrollador de videojuegos

Además, la compañía contrató a Mike Verdu como vicepresente del desarrollo de juegos. Se trata de un hombre que ha trabajado en franquicias como The Sims, Plants vs Zombies y Star Wars dentro de Electronic Arts. Y no será la única contratación en este rubro, ya que en su página se pueden encontrar ofertas laborales relacionadas con los videojuegos.

Con esto, Netflix crearía su propio estudio desarrollador de videojuegos, y entregaría algunos títulos que se podrían jugar directamente desde su plataforma. Queda aún mucho por descubrir sobre esto, como la posibilidad de que títulos externos a su desarrollo y populares, puedan aparecer y jugarse en su plataforma.