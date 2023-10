No fue casualidad que el estreno de la serie de David Beckham en Netflix se diera cuando el mundo del fútbol tiene puesto la mirada en Inter Miami por la llegada de Lionel Messi. Con ese foco de atención mundial, se conoció una firme opinión de Victoria Beckham sobre el fútbol que ni el nivel de Leo pudo cambiar.

¡Oh, oh! Uno de los aspectos que más resalta la serie ‘Beckham’ es la relación entre David y Victoria. Uno era la estrella emergente del Manchester United y la Selección de Inglaterra, mientras que ella era una de las famosas cantantes del grupo Spice Girls.

David y Victoria Beckham se conocieron en 1997 y luego se casaron el 4 de julio de 1999. A la hora de explicar por qué iba a los partidos del exjugador inglés, la esposa de uno de los dueños de Inter Miami reveló la firme opinión que ni la llegada de Leo Messi al equipo norteamericano pudo cambiar.

Al minuto 9 del segundo tiempo se levantó el cartel electrónico mostrando el número 10 para que Messi debutara como jugador de Inter Miami en el partido vs. Cruz Azul por la primera fecha de la Leagues Cup 2023. Ahí estaba ella, Victoria Beckham empezó a grabar con su celular el ingreso del jugador argentino.

El efecto de Lionel Messi llegó hasta la esposa de David Beckham, quien después del título de Inter Miami en la Leagues Cup 2023 le dedicó a Leo una historia en Instagram poniéndole una corona para catalogarlo como el rey. Sin embargo, todo apunta a que ni este nivel del ’10’ argentino hizo cambiar la opinión de Victoria sobre el fútbol.

La firme opinión de Victoria Beckham sobre el fútbol que ni Messi pudo cambiar

En la serie ‘Beckham’, que Netflix estrenó el 4 de octubre, Victoria habló claro y contundente sobre lo que piensa del balompié: “No me gusta el fútbol en absoluto. No me gustaba en ese entonces y no me gusta ahora”. Esta firme opinión de la esposa de David ni el nivel de Leo Messi pudo cambiar por ahora.

¿Victoria Beckham acosaba a David para conocerlo en Inglaterra?

Luego de revelar su opinión sobre el fútbol, Victoria Beckham contó detalles sobre cómo fue conocer a David cuando era una estrella del Manchester United: “Había visto fotos de él en revistas y, obviamente, era un chico muy apuesto (…) La razón por la que iba a los juego era para algunos dirían ‘acosarlo’, yo diría verlo. Cuando lo vi en la sala de futbolistas, había otros en el bar y él estaba de pie hablando con sus padres. Soy muy cercana a mi familia, así que me encantó ese lado suyo”.