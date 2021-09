Nickelodeon All-Star Brawl, el nuevo proyecto de Ludosity en colaboración con Fair Play Labs, traerá la fórmula de Super Smash Bros. a un juego de peleas con personajes de series animadas. Los últimos personajes en unirse son el icónico dúo de Ren & Stimpy.

Los protagonistas de The Ren & Stimpy Show fueron presentados por Joel Nyström, director de proyecto en Ludosity, quien escribió sobre su admiración por la serie y los personajes. "Creo que todos los involucrados en el juego queríamos a Ren & Stimpy así que no tuvimos que pensarlo mucho", escribió.

Ren & Stimpy son bastante únicos ya que funcionarán como un solo luchador. “Tienen la habilidad de usarse mutuamente como armas, lo que ayuda a que el divertido show salte a la vida”, explicó la desarrolladora. Aunque son peculiares en su gameplay, se aseguraron de que los novatos no tengan problemas al usarlos.

Roster completo de Nickelodeon All-Star Brawl

Estos son todos los personajes confirmados para Nickelodeon All-Star Brawl hasta ahora:

• Michelangelo y Leonardo (Tortugas Ninjas/TMNT)

• Nigel Thornberry (The Wild Thornberrys)

• Powdered Toast Man (Ren & Stimpy)

• Bob Esponja, Arenita, y Patricio Estrella (Bob Esponja)

• Oblina (Aaahh!!! Real Monsters)

• Lucy Loud y Lincoln Loud (The Loud House)

• Helga (Hey Arnold!)

• Reptar (Rugrats)

• Zim (Invader Zim)

• Danny Phantom (Danny Phantom)

• Catdog (Catdog)

• Ren & Stimpy (The Ren & Stimpy Show)

¿Cuándo sale Nickelodeon All-Star Brawl y en qué plataformas?

Nickelodeon All-Star Brawl sale este año para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, y Nintendo Switch. La semana pasada revelaban algunas de sus mecánicas de gameplay, demostrando que será un posible candidato para entrar a la escena de juegos de pelea competitivos.