Desde su lanzamiento en 2017, PUBG popularizó el género del battle royale, vendió más de 70 millones de unidades en PC y consolas, y se sigue posicionando como uno de los títulos más jugados en Steam. Ahora su universo crecerá aún más, con un proyecto animado dirigido por el creador de la serie de Castlevania en Netflix.

Un comunicado de prensa emitido por Krafton Inc., la compañía que posee PUBG Studios, dio a conocer la existencia de este misterioso proyecto. Aún no se sabe si será una serie o película, pero sí que será algo animado, y estará dirigido por Adi Shankar, quien también trabajó en películas como Killing Them Softly y The Grey.

"Como jugador, he estado aplastando a mis rivales en los Battlegrounds desde que PUBG salió en 2017", dijo Shankkar. "Estoy agradecido hacia Krafton por la confianza que me han brindado a la hora de ejecutar mi visión como cineasta, y me emociona poder embarcarnos justos en este viaje", continuó.

Añadió que este proyecto animado representa "otro paso en la evolución de enmendar el puente quemado entre la industria de los vidoejuegos y Hollywood". Aún no se tienen detalles sobre qué parte del universo de PUBG adaptarán, pero lo cierto es que tienen bastante lore e historia con la que trabajar.

La experiencia de Adi Shankar con los videojuegos no se limita a Castlevania y a este nuevo proyecto de PUBG. También fue productor ejecutivo de The End of Pokémon, un corto basado en la saga. Y será el responsable de una de las dos series basadas en Far Cry que saldrán en Netflix.