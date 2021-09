Nintendo nos trajo en septiembre un nuevo Nintendo Direct, en el cual se dieron novedades de juegos para Switch de 2021 y 2022. En este caso, se anunció que llegarán títulos de Nintendo 64 y SEGA Genesis a Nintendo Switch Online.



El servicio de suscripción Nintendo Switch Online hasta ahora ofrece juegos de NES y SNES, pero ahora añadirá juegos de estas dos clásicas consolas a través de un nuevo nivel de suscripción llamado Nintendo Switch Online+.

Títulos como Super Mario 64 y The Legend of Zelda: Ocarina of Time estarán disponible al lanzamiento, y luego se agregarán más. Además, se anunciaron joysticks de ambos sistemas para Switch, los cuales saldrán U$S49,99.

Nintendo Direct - cómo ver en vivo

Si quieres ver el resto del evento con todas las novedades, puedes hacerlo a través de la transmisión en el canal oficial de Nintendo en YouTube, la cual te dejamos aquí abajo: