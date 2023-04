Nintendo reveló el trailer de lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y luce espectacular.

El juego del año: Zelda Tears of the Kingdom se vuelve a mostrar y es TODO lo que esperábamos

Quedan menos de 30 días para poder disfrutar finalmente de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, el juego de acción-aventura que esta desarrollando Nintendo como secuela de uno de los mejores juegos de todos los tiempos en Breath of the Wild. La vara esta altísima, pero parece que tienen con qué superarla.

Tal y como habían anticipado, este jueves tuvimos la oportunidad de apreciar el tercer y último trailer previo al lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y Nintendo nos dejó claro que el juego será capaz de llevar las prestaciones de la Nintendo Switch a su máxima expresión.

El nuevo trailer, de casi cuatro minutos de duración, nos permite ver diferentes escenarios de Zelda TOTK, así como mecánicas que podremos aprovechar y disfrutar en esta nueva edición renovada y mejorada de una saga de juegos que ha levantado el nivel al siguiente nivel.

El próximo 12 de mayo de 2023 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom será lanzado en exclusiva para Nintendo Switch.