Estamos a pocos días del lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, y con ello volvió a surgir el tema de la posible Nintendo Switch 2, o una nueva consola por parte de la compañía. Recordamos que Breath of the Wild salió junto a la Switch en 2017, y hay quienes opinan que con la nueva generación de consolas, es necesario un hardware más avanzado.

Nintendo ha estado bastante reservado a la hora de discutir este tema públicamente, por lo que más que nada se han manejado rumores y filtraciones al respecto. Ahora, finalmente han confirmado si tendremos o no una Switch 2 o alguna otra consola en lo que queda del 2023.

¿Saldrá la Nintendo Switch 2 en 2023?

Shuntaro Furukawa, presidente de Nintendo, confirmó durante los resultados financieros de la compañía que no habrá nuevo hardware en este año fiscal. Es decir que hasta al menos abril de 2024 no tendremos una nueva consola, ya sea Switch 2 o ningún otro tipo de sistema.

Añadieron que estiman vender alrededor de 15 millones de unidades en este nuevo año fiscal, un 16,5% menos de lo que viene vendiendo hasta ahora. Esto es porque viene llegando al séptimo año del sistema en mercado, por lo que está siendo un ciclo de vida largo y es esperable para cualquier consola.

Habrá que ver qué planea Nintendo detrás de escenas, ya que son una compañía muy reservada y sin dudas tendrán al sucesor de Switch en alguna etapa de su desarrollo. Pero todavía falta tiempo y habrá que tener aún más paciencia, si esperas a que saquen un sistema más acoplado a la generación actual.