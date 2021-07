Se filtra la posible fecha del próximo evento de PlayStation con God of War y Horizon Forbidden West

Desde que se lanzó la PS5, los seguidores de Sony están esperando a que lleguen algunos de los juegos más anticipados para la consola. Lo bueno es que no faltaría mucho para ver más de ellos en acción, ya que PlayStation estaría preparando un evento para mostrar God of War: Ragnarok, Horizon Forbidden West, y más.

El último State of Play con novedades sobre Deathloop trajo un par de anuncios, pero no fue lo suficiente como para cautivar a la comunidad gamer. Es por eso que se cree que estarían preparando otra presentación con algunos de sus pesos pesados.

¿Cuándo será el próximo evento de PlayStation?

Según el insider Roberto Serrano, la transmisión sucedería el 12 de agosto, a esta hora:

• Colombia, Perú, Ecuador, Panamá y México: 16:00hs

• Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y Chile: 17:00hs

• Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 18:00hs

• Estados Unidos: 17:00hs (zona ET) / 14:00hs (zona PST)

• España: 23:00hs

Debe aclararse que Serrano es una fuente más que confiable, ya que ha tenido razón en varios anuncios, eventos y demás antes de que se hagan públicos por parte de las mismas empresas. Sin ir más lejos, le atinó a la fecha exacta del anterior evento de Sony un mes antes de que se confirme.

¿Qué se mostrará en el próximo evento de Sony?

Según afirma Serrano y respalda otro conocido insider, QuimSix, veríamos novedades de los mencionados juegos de PS4/PS5 que prepara PlayStation Studios: God of War Ragnarok, y Horizon Forbidden West. El primero en particular seguro atraiga mucho interés, ya que aún no hemos visto nada del mismo.