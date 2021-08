Tal como habían predecido muchas figuras de la industria de los videojuegos, el 2021 resultó estar lleno de aún más retrasos que los que vimos el año pasado. La más reciente víctima de este fenómeno es Life is Strange: Remastered Collection, que ya no se lanzará este año.

Al anunciarse este marzo, Square Enix había fechado las versiones remasterizadas de Life is Strange y su precuela Life is Strange: Before the Storm para el 10 de septiembre. Sin embargo, a través de un comunicado informaron que ahora apuntan lanzar la colección a principios de 2022.

"Debido a los continuos desafíos de la pandemia global, queremos quitarle presión adicional al equipo de Life is Strange dándoles más tiempo", explicaron en Twitter. Allí nos recordaron que Life is Strange: True Colors, su próxima entrega, sí saldrá el 10 de septiembre.

Además revelaron la fecha de salida de su DLC, Wavelengths, el cual se lanzará el 30 de septiembre. También aclararon en un tweet subsecuente que la Ultimate Edition de True Colors seguirá dándole a sus dueños acceso a ambas remasterizaciones, aunque salgan más adelante.

¿Qué novedades trae Life is Strange: Remastered Collection?

Life is Strange: Remastered Collection traerá diversas mejoras a las aventuras originales, como gráficos de personajes y entornos remasterizados, animación optimizada, mejor iluminación, e incluso cambios a algunos puzles. Llegará a PC, PS4, Xbox One, y Nintendo Switch.