Sea of Thieves no fue un enorme éxito al salir, pero con el pasar del tiempo fue encontrando a su público. La Temporada 3 en particular fue un éxito gracias a su crossover con Piratas del Caribe. Ahora, los desarrolladores anunciaron que pasarán página con la Temporada 4.

El estudio Rare lanzó el primer vistazo a la Temporada 4, que ya tiene fecha de lanzamiento: estará disponible a partir del 23 de septiembre. El tráiler no cuenta demasiados detalles sobre lo que podemos esperar, pero sí nos da una idea general.

En primer lugar, tenemos a algunos nuevos cosméticos, como una gorra de cocodrilo, y una extraña poción. También parece haber un botín en el barco, contenido en nuevos cofres de tesoro con algún tipo de sustancia viscosa encima.

Pero lo más notable es sin dudas lo que encontramos debajo del agua, ya que el video termina con un vistazo a unas ruinas interesantes, que parecen ser de alguna civilización nativa. Parece que habrá sirenas también, a juzgar por los cantos que se oyen.

Sea of Thieves se puede jugar ahora mismo en Xbox One, Xbox Series X|S, y PC. Es parte del catálogo de Xbox Game Pass para consolas y PC. La última gran actualización del juego fue su inesperado evento crossover con Borderlands.