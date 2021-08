Crunchyroll se ofrecería como parte de una versión más cara de PlayStation Plus, según da a entender un comunicado de Sony.

Sony estaría planeando una versión "premium" de PlayStation Plus

Ayer, Sony adquirió Crunchyroll, el servicio de streaming de animé, por más de mil millones de dólares luego de haber estado en negociaciones durante al menos un año. Lo interesante es que parecen tener planes para incorporarlo a una nueva versión de PlayStation Plus.

La compañía hace cada vez más hincapié en el servicio de membresía, añadiendo no solo funciones online y regalando juegos, sino también hace poco introduciendo agregados como PlayStation Plus Collection. Ahora tomaría el próximo paso, y lanzaría una versión "premium" de PS Plus.

El ejecutivo de Sony, Tony Vinciquerra, habló tras la adquisición de cómo Crunchyroll es una gran adición a las propiedades de Sony, que ya poseían el servicio de animé Funimation. Expresó que "nuestro objetivo es crear una experiencia unificada de suscripción de animé tan pronto como sea posible".

"Con la adición de Crunchyroll, tenemos una oportunidad sin precedentes de servirle a los fans de animé como nunca antes, y brindar una experiencia de animé a través de cualquier plataforma que elijan", comentó el directivo, tal como recogió el sitio Eurogamer.

El reporte agrega que Crunchyroll sería ofrecido como "parte de una versión premium más cara de PlayStation Plus". Sin dudas sería una forma de marcar aún más territorio con su ya exitosa PS5, a la vez que compiten con el tan abarcador servicio de Microsoft, Xbox Game Pass.