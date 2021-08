La popular serie animada South Park regresará al mundo de los videojuegos. Así se dio a conocer en un reciente reporte del medio financiero Bloomberg, que contó el nuevo trato billonario que firmaron sus creadores, Trey Parker y Matt Stone, para expandir el universo de la serie.

El irreverente dúo, que se viene encargando de South Park desde que la crearon en 1997, firmó un trato de U$S900 millones con ViacomCBS. A partir de esta colaboración se asegura un futuro South Park, ya que piensan producir seis temporadas nuevas para Comedy Central.

Pero eso no es todo, sino que también harán 14 películas que irán directo al servicio de streaming Paramount Plus, las cuales estarán enfocadas en distintos personajes de la serie. El resto del dinero irá destinado a otros proyectos, entre ellos una serie documental, una empresa de marihuana, y un nuevo juego.

Con respecto a esto último, el reporte lo describe como "un videojuego en 3D que transcurre en el mundo de South Park". No hay más detalles que estos, pero de todas maneras es interesante ya que la mayoría de las adaptaciones de la serie hasta ahora han sido en 2D.

Esto incluye a los dos últimos juegos, The Stick of Truth y The Fractured but Whole, que fueron lanzados por Ubisoft y tuvieron una recepción positiva. Todavía no se sabe si estará relacionado con estos RPGs, o bien si será una propuesta totalmente distinta a lo que hemos visto hasta ahora.