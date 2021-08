South Park paso de ser una serie arriesgada en el momento de su creación allá por 1997 por sus críticas y burlas a la sociedad, a convertirse en una serie animada clásica, que cumplirá 30 Temporadas de vigencia, ya que el futuro esta más que asegurado luego de su última asociación con Paramount.

Así lo revelaron sus creadores, Trey Parker y Matt Stone, quienes aseguraron haber firmado un acuerdo con ViacomCBS, el cual se cerró por 900 millones de dólares, los cuales estarán destinados a la producción de las próximas 6 temporadas de South Park, junto a 14 películas y un videojuego de la franquicia.

Poniendo la mira en este mencionado juego, fue confirmado que se encuentra en producción en un estudio nuevo, formado por los mencionados Parker y Stone, junto a un equipo de especialistas en videojuegos. Será el primer título desde 2017, cuando se lanzó South Park: The Fractured But Whole. Recordemos que en 2014 también se lanzó South Park: The Stick of Truth, pero sin mayor éxito.

Veremos si esta nueva incursión en la industria gamer termina siendo fructífera para la franquicia, cosa que hasta el momento no ha sucedido, pero si vemos el capital con el que cuentan para desarrollar su nuevo proyecto, las esperanzas crecen bastante.