Sin importar en qué estén trabajando, una de las constantes de la industria de los videojuegos es que los juegos de Ubisoft suelen ser de los más anticipados del año. Aprovechamos que estamos a exactamente dos meses de la salida de Far Cry 6 para repasar todo lo que sabemos hasta ahora del título.

¿Quiénes son los personajes de Far Cry 6?

El antagonista de Far Cry 6 será Antón Castillo, el presidente y dictador de Yara, quien busca reconstruirlo en el país que él recuerda. Parte de su motivación yace en que su padre fue ejecutado por revolucionarios cuando él era un niño.

Dani Rojas será el protagonista, y puede ser masculino o femenino según elija el jugador. Se trata de un revolucionario que busca derrocar a Antón. Otro importante personaje será Diego Castillo, el hijo de Antón, quien a pesar de ser su heredero no quiere tener nada que ver con su padre.

¿Cuál es la historia de Far Cry 6?

Far Cry 6 nos llevará a Yara, un paraíso tropical en el cual la dictadura de Antón ha llevado a que se forme una revolución. El protagonista, como decíamos, formará parte de esta y buscará "liberar a la nación". Según Ubisoft, el juego explorará todos los lados del conflicto, incluso dándole más profundidad a su villano.

¿Qué novedades traerá el gameplay de Far Cry 6?

Esta será la primera entrega en un entorno urbano, lo cual creará más "verticalidad", es decir que los jugadores podrán correr por techos, callejones, y demás. En cuanto a las armas, estas corresponderán a lo que tendría una guerrilla revolucionaria. También estarán los "Amigos for Hire", NPCs que nos pueden acompañar, como el perro Chorizo.

Juega con los villanos más icónicos de Far Cry

Una de las mayores novedades de esta entrega consiste en que el Pase de Temporada incluirá a tres villanos de la franquicia como personajes jugables. Estos serán Vaas (Far Cry 3), Pagan Min (Far Cry 4), y Joseph Seed (Far Cry 5). Algo que los fanáticos de la saga seguramente aprecien y disfruten.

¿Cuándo sale Far Cry 6 y en qué plataformas?

Far Cry 6 se lanzará el próximo 7 de octubre en Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4, Stadia, Amazon Luna, y PC a través de Epic Games Store o Ubisoft Store. En estos días se reveló que en las consolas de próxima generación correrá a 60 FPS y 4K, además de que tendrá tiempos de carga más rápidos.