Microsoft ha anunciado una vez más una lista de juegos que estarán disponibles en Xbox Game Pass dentro de agosto. Entre estos destacan Humankind, el nuevo juego de estrategia distribuido por SEGA; 12 Minutes, el thriller interactivo con un genial elenco; y Myst, el remake del clásico juego.

Todos los juegos nuevos de Xbox Game Pass para agosto de 2021

Esta es la lista completa de títulos que se sumarán en lo que queda del mes a Xbox Game Pass:

• Humankind - Hoy

• NFS Heat - Hoy

• Star Wars Battlefront 2 - Hoy

• Star Wars Jedi: Fallen Order - Hoy

• Recompile - 19 de agosto

• Train Sim World 2 - 19 de agosto

• 12 Minutes - 19 de agosto

• Psychonauts 2 - 25 de agosto

• Myst - 26 de agosto

Si quieres saber para qué plataforma estará disponible cada uno, ve la imagen de aquí abajo:

Esto es en adición a varios títulos que llegaron en la última tanda. Entre estos se encuentran: Hades, Skate, Skate 3, Art of Rally, Curse of the Dead Gods, Katamari Damacy Reroll, Lumines Remastered, Dodgeball Academia, Microsoft Solitaire Collection: Premium Edition, y Starmancer.

Todos los juegos que dejan Xbox Game Pass en septiembre de 2021

Pero no todo es color de rosa, ya que algunos títulos dejarán el catálogo al terminar el mes. Blair Witch, Double Kick Heroes, NBA 2K21, y Stranger Things 3: The Game abandonarán la biblioteca de Xbox Game Pass el 31 de agosto. Puedes ver aquí los títulos que llegarán en un futuro.