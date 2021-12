Luego de varios años sin muchas novedades, este 2021 fue un gran año para los fanáticos de Age of Empires, hemos visto actualizaciones para la Definitive Edition del Age of Empires 2, así como el lanzamiento del Age of Empires IV. Sin embargo, los desarrolladores no se habrían contentado con esto.

Si bien esperamos que Age of Empires IV vaya recibiendo actualizaciones, DLC y nuevo contenido con el paso de los próximos meses y años, desde Microsoft estarían trabajando en nuevos títulos y proyectos "transmedia" de la franquicia World's Edge, la cual incluye a Age of Empires.

Así lo dieron a entender los insiders Klobrille y Faizan Shaikh, quienes han compartido algunas capturas de World's Edge en Xbox Game Pass y Microsoft donde dejan entrever que los desarrolladores no se habrían contentado únicamente con los recientes lanzamientos.

La especulación lleva a pensar en un port para llevar Age of Empires IV a consolas Xbox, así como una edición definitiva para Age of Mythology, otra de las franquicias de la compañía que destacó en su momento pero que fue dejada de lado.

Veremos si en los próximos meses se anuncian estos nuevos proyectos y se revelan las novedades con respecto a estas franquicias que han recobrado su prestigio en este 2021.