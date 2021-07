El Draft 2021 de la NBA se llevará a cabo HOY jueves 29 de julio. Considerado como uno de los eventos del año más esperado por todos los fanáticos del baloncesto, se celebra una nueva edición del Draft en el que, como todos los años, los mejores prospectos de este deporte darán un paso adelante para convertirse en profesionales. Entérate cuál es el pronóstico de los Picks, dónde podrás ver el evento y a que hora se llevará a cabo.

Los 30 equipos de la NBA ya tienen claro a estas alturas qué jugadores en función de su talento, forma, necesidades y orden de selección quieren en sus filas, por lo que nos espera una jornada ardua y llena de emociones en la que seguramente habrá más de una sorpresa.

Luego de la gran cantidad de emociones que dejó el Draft 2020 de la NBA por el nivel de los prospectos y la inclusión de varias sorpresas, este año se esperan grandes cosas de parte de quienes fueron figuras en la NCAA o de distintas ligas internacionales.

¿A qué hora ver el Draft 2021 de la NBA?

Día: Jueves 29 de agosto

Hora: 20:00 hs (ET) / 17:00 hs (PT) Estados Unidos

Lugar: Barclays Center, Brooklyn, NY

Horario por país:

España: 02:00 horas (viernes)

Argentina: 21:00 horas

Brasil: 21:00 horas

Uruguay: 21:00 horas

Chile: 20:00 horas

Paraguay: 20:00 horas

República Dominicana: 20:00 horas

Venezuela: 20:00 horas

Colombia: 19:00 horas

Ecuador: 19:00 horas

Perú: 19:00 horas

México: 19:00 horas

NBA Draft 2021: orden de rondas

Ronda 1

1. Detroit Pistons

2. Houston Rockets

3. Cleveland Cavaliers

4. Toronto Raptors

5. Orlando Magic

6. Oklahoma City Thunder

7. Golden State Warriors

8. Orlando Magic

9. Sacramento Kings

10. New Orleans Pelicans

11. Charlotte Hornets

12. San Antonio Spurs

13. Indiana Pacers

14. Golden State Warriors

15. Washington Wizards

16. Oklahoma City Thunder

17. Memphis Grizzlies

18. Oklahoma City Thunder

19. New York Knicks

20. Atlanta Hawks

21. New York Knicks (vía Dallas)

22. Los Angeles Lakers

23. Houston Rockets (vía Portland)

24. Houston Rockets (vía Milwaukee)

25. Los Angeles Clippers

26. Denver Nuggets

27. Brooklyn Nets

28. Philadelphia 76ers

29. Phoenix Suns

30. Utah Jazz

Ronda 2

31. Milwaukee Bucks (vía Houston)

32. New York Knicks (vía Detroit)

33. Orlando Magic

34. Oklahoma City Thunder

35. New Orleans Pelicans

36. Oklahoma City Thunder (vía Minnesota)

37. Detroit Pistons (vía Toronto)

38. Chicago Bulls

39. Sacramento Kings

40. New Orleans Pelicans

41. San Antonio Spurs

42. Detroit Pistons

43. New Orleans Pelicans (vía Washington)

44. Brooklyn Nets (vía Indiana)

45. Boston Celtics

46. Toronto Raptors (vía Memphis)

47. Toronto Raptors (vía Golden State)

48. Atlanta Hawks (vía Miami)

49. Brooklyn Nets (vía Atlanta)

50. Philadelphia 76ers (vía New York)

51. Memphis Grizzlies (vía Portland)

52. Detroit Pistons (vía Lakers)

53. New Orleans Pelicans (vía Dallas)

54. Indiana Pacers (vía Milwaukee)

55. Oklahoma City Thunder (vía Denver)

56. Charlotte Hornets (vía Clippers)

57. Charlotte Hornets (vía Brooklyn)

58. New York Knicks (vía Philadelphia)

59. Brooklyn Nets (vía Phoenix)

60. Indiana Pacers (vía Utah Jazz)

¿Dónde ver en vivo el NBA Draft 2021?

El Draft de la NBA de este año que tendrá lugar el jueves 29 de julio en el Barclays Center, hogar de los Brooklyn Nets, y podrá ser visto por toda Latinoamérica a través de ESPN 2. En Estados Unidos se podrá disfrutar de la ceremonia a través de ESPN, ABC y por streaming vía FuboTV.

¿Quién tiene más selecciones en el Draft NBA 2020?

Como bien es bien sabido, más de un equipo de la NBA tendrá la oportunidad de seleccionar a un jugador en diferentes momentos. Este es el caso, por ejemplo, de los Oklahoma City Thunder, quienes son el equipo con más selecciones del Draft 2020 con 6 en total (cuatro selecciones en primera ronda y dos en la segunda vuelta).

Mock Draft: ¿A quiénes eligirán los primeros 30 en el Draft 2021?

El Mock Draft es una predicción hecha por profesionales de la NBA que, según las necesidades o las oportunidades que les podría generar elegír a cierto jugador, determinan cual será la selección de los 30 equipos en la primera ronda.

Mocks Draft:

Pick 1: Detroit Pistons - Cade Cunningham

Pick 2: Houston Rockets - Jalen Green

Pick 3: Cleveland Cavaliers - Evan Mobley

Pick 4: Toronto Raptors - Jalen Suggs

Pick 5: Orlando Magic - Jonathan Kuminga

Pick 6: Oklahoma City Thunder - Scottie Barnes

Pick 7: Golden State Warriors - James Bouknight

Pick 8: Orlando Magic - Moses Moody

Pick 9: Sacramento Kings - Franz Wagner

Pick 10: New Orleans Pelicans - Corey Kispert

Pick 11: Charlotte Hornets - Kai Jones

Pick 12: San Antonio Spurs - Ziaire Williams

Pick 13: Indiana Pacers - Keon Johnson

Pick 14: Golden State Warriors - Josh Giddey

Pick 15: Washington Wizards - Chris Duarte

Pick 16: Oklahoma City Thunder - Davion Mitchell

Pick 17: Memphis Grizzlies - Jalen Johnson

Pick 18: Oklahoma City Thunder - Alperen Sengun

Pick 19: New York Knicks - Trey Murphy

Pick 20: Atlanta Hawks - Cam Thomas

Pick 21: New York Knicks - Usman Garuba

Pick 22: Los Angeles Lakers - Jared Butler

Pick 23: Houston Rockets - Sharife Cooper

Pick 24: Houston Rockets - Isaiah Jackson

Pick 25: LA Clippers - Isaiah Todd

Pick 26: Denver Nuggets - JT Thor

Pick 27: Brooklyn Nets - Ayo Dosunmu

Pick 28: Philadelphia 76ers - Quentin Grimes

Pick 29: Phoenix Suns - Jaden Springer

Pick 30: Utah Jazz - Josh Christopher

NBA Draft 2021: pronósticos de la lotería

Segun las principales casas de apuestas de Estados Unidos (DraftKings) basadas en el Mock Draft de los profesionales, determinan que el claro favorito a quedarse con el first pick es Cade Cunningham, que paga una cuota de -8000. Muy de lejos lo sigue Jalen Green con una cuota de +1600 y completa el podio Evan Mobley, pagando +2500.