Las grandes ligas europeas calientan sus motores para el inicio de una nueva temporada y el mercado de pases avanza. Chelsea, vigente campeón de la Champions League está planeando un batacazo para el arranque de la Premier League. El club londinense intentará traer de vuelta a Romelu Lukaku y harán una oferta exorbitante para Inter.

Inter consiguió destronar a la Juventus luego de 9 años de reinado en la Serie A. El equipo neroazzurro tuvo una temporada impresionante bajo las órdenes de Antonio Conte, pero la situación económica del club acabó desmoronando el proyecto que los llevó a su Scudetto número 19.

ver también Desde Francia se muestran contundentes en cuanto al futuro de Mbappé

El plantel lombardo fue uno de los más afectados de Italia económicamente durante la pandemia. Durante meses incluso se rumoreó sobre un posible cambio de propiedad. El grupo Suning acabó conservando las acciones, pero solicitaron un préstamo de 275 millones de euros a Oakfree Capital Group. Si bien esto alivió sus cuentas, generó un cambio total en la planeación. El club inició con un proyecto de bajo coste, lo que detonó la renuncia de Conte y la posterior venta de Achraf Hakimi.

Potente oferta por Lukaku

A pesar de que Inter intenta hacer una gran recaudación en el mercado, se esperaba que la venta de Hakimi al PSG les permitiera retener al resto de las principales figuras. Sin embargo, una oferta disparatada podría hacerles cambiar de parecer. Es justo esto lo que se está gestando desde Londres por Romelu Lukaku.

Según informa el periodista Fabrizio Romano, Chelsea se prepara para poner entre 120 y 130 millones de euros para hacerse con la ficha de Lukaku, a quien le ofrecerían 12 millones de euros netos por temporada. Si bien no estaba en los planes la venta del belga, una oferta de este calibre no puede ser rechazada por un Inter plagado de deudas. Desde Italia afirman que el club no se negaría si el delantero decide volver a Stamford Bridge.