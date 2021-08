A sus 28 años, el delantero argentino Lucas Alario disfruta de la tranquilidad del viejo continente en un Bayern Leverkusen donde siguen viéndole cómo uno de los pilares del equipo rojinegro. El santafesino se ha adaptado perfectamente a la cultura germana, donde quiere permanecer hasta 2024.

Y es que el punta acaba de renovar su vínculo con el Werkself tras 4 temporadas donde ha podido alcanzar la barrera de 51 goles y 16 asistencias en 131 partidos. Sabiendo que en seis meses sería agente libre, en Alemania han querido ofrecerle una merecida oferta de renovación de su contrato

ver también Bundesliga: Dortmund abre la guerra contra los clubes estado

“Por supuesto, estábamos conscientes de lo valioso que es Lucas para Bayer 04. Pero su buena temporada atrajo el interés de otros clubes”, dijo el gerente deportivo y ex jugador de la selección alemana de mayores Rudi Völler sobre el delantero argentino y su evolución en el equipo. .

Messi, River y la selección argentina

Alario tuvo palabras para todos los temas que fueron tratados en su entrevista con el club: “Siempre he dicho que me siento muy cómodo aquí en Bayer 04.

El club es muy profesional y queremos lograr mucho juntos.

Tenemos un equipo muy bueno para conseguirlo. Queremos disputar las tres competencias esta temporada”.

"He jugado sólo una vez, me gusta más jugar con Messi [que contra él] por todo lo que implica, por el grandísimo jugador que es y ha sido durante 15 años seguidos. Es un privilegio compartir vestuario y cancha con él”, declaraba el nacido en Tostado, Santa Fe sobre si prefiere jugar contra o el 10.

En cuanto al equipo de todos, Alario manifestó su felicidad por el título en Brasil pese a no haber podido hacer arte de la lista de Scaloni: "Muy feliz, hace muchos años la Selección no podía conseguir un título ,estuvo tan cerca en todos estos años y no se le podía dar.

Afortunadamente este año sucedió. Estoy muy contento por los chicos, porque se merecían un triunfo así."

"Son varios, podría decir Pala [Exequiel Palacios] porque también compartí en Argentina, en River Plate, pero tampoco quiero dejar fuera a Charles [Aránguiz] y a Wendell, que cuando llegué acá me ayudaron mucho, así que los elegiría a los tres”, confesaba sobre los compañeros con los que mantiene una mayor cercanía en el plantel.