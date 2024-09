La vida del futbolista profesional es una serie de recuerdos cuando están en la parte final de su carrera. Carlos Zambrano a lo largo de su existencia como defensor central, tiene una serie de anécdotas, donde queda marcado como un futbolista violento. Hasta que se chocó con otro de su peso y como las mismas oportunidades a la hora de pelear en un mano a mano. Lo cuenta un crack internacional que lo conoce muy bien, y lo expone como un chico problema muchas veces.

¿Cómo se comportaba Carlos Zambrano cuando era joven?

Rafinha en el podcast de Enfocados, junto a Jefferson Farfán y Roberto Guisazola contó como conoció al defensor de Alianza Lima, cuando todavía era un muchacho bastante joven: “(Carlos) Zambrano era loco, fue el jugador más loco, es un león. Zambrano jugó con nosotros en Schalke 04, en un mes ya tenía tres rojas. Ese chico no está normal. Una vez chocamos en los entrenamientos, y me dijeron que ese chico no era normal”.

Discutiendo Carlos Zambrano con sus compañeros a la hora de competir desde los trabajos precompetitivos. Con sus propios colegas del primer equipo, asumiendo seguramente algunas consecuencias que tuvo que vivir a su corta edad: “En los entrenamientos me dijeron que está loco, que no era normal. Yo sabía que era fuerte, pero yo decía que era más nuevo que yo y tenía que respetar, pero nada. En Alemania le tenían miedo, era loco”.

Es más, Carlos Zambrano tuvo la oportunidad de mejorar seguramente con el paso de los partidos. Pero antes de eso, demostró El León tener una serie de errores de juventud, que después ya corrigió y terminó siendo un crack internacional que regaló grandes partidos con diferentes camisetas: “Cuando empezó a jugar y fue un poco más despierto, con ritmo, le fue muy bien. Nunca perdió su manera de jugar”.

¿Cómo le fue cuando se peleó con Franck Ribéry?

Aquí es donde se da el corazón de la anécdota, cuando chocó con un ídolo de nivel mundial: “Cuando empezó a jugar más, lo hizo muy bien. Nunca perdió su manera de jugar. Lo ponía frente en un Bayern Múnich frente a Frankfurt, yo le hablaba a Ribéry que salga de ahí. Él me dijo que no tenía miedo, pero yo le decía que ese no reza para dormir, está loco. Riberý también es de la calle, pero le mencionaba que ese pata en algún momento iba a matar a alguien”.

¿Quién es Rafinha y por qué habla de Carlos Zambrano?

Rafinha, cuyo nombre completo es Márcio Rafael Ferreira de Souza, es un futbolista brasileño conocido por su habilidad como lateral derecho. Nació el 7 de septiembre de 1985 en Londrina (39 años), Brasil. A lo largo de su carrera, ha jugado en equipos importantes de Europa y Sudamérica. Rafinha se destacó en el Schalke 04 entre 2005 y 2010, donde se consolidó como un lateral dinámico y fiable. En 2011, se unió al Bayern Múnich, donde tuvo un papel clave en la defensa del equipo bávaro hasta 2019.

Carlos Zambrano discutiendo con Franck Ribéry. (Foto: IMAGO),

Con el Bayern, Rafinha ganó múltiples títulos, incluidos la Bundesliga y la UEFA Champions League en 2013. Después de su etapa en Alemania, Rafinha jugó en clubes como el Flamengo en Brasil y el Olympiacos en Grecia, continuando su carrera con éxito. Es conocido por su versatilidad, su capacidad para defender y atacar por las bandas, y su mentalidad ganadora. Al día de hoy es el capitán del São Paulo, continuando su extensa carrera, buscando siempre la oportunidad de mejorar sus números con actitudes constantes.