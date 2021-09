Champions League: los onces oficiales para Manchester United vs. Villarreal

No habrá margen de error para Manchester United ante Villarreal. Los Diablos Rojos necesitan recuperar las buenas sensaciones de los primeros encuentros con CR7 que dieron esperanza e ilusión a Old Trafford en el arranque de la campaña. Estos son los onces confirmados para enfrentar a Unai Emery y compañía mañana en la Champions League.

Manchester United debutará en casa en lo que será el regreso de Cristiano Ronaldo a Old Trafford por la Orejona luego de más de 12 años. El luso sabe que todo lo que no sea vencer a Villarreal como local complicará y mucho las aspiraciones de los británicos en un grupo donde no olvidemos, también se encuentra Atalanta.

El submarino amarrillo llegará al teatro de los sueños como campeón de una Europa League donde justamente le arrebató el título a Manchester United tras una histórica tanda de penales. Emery pondrá lo mejor que tiene para buscar una nueva hazaña con un equipo ya acostumbrado a los focos de las grandes noches.

Los onces que se perfilan

De Gea; Dalot, Varane, Lindelöf, Alex Telles; Pogba, McTominay; Greenwood, Bruno Fernandes, Sancho y Cristiano Ronaldo son los elegidos por Ole Gunnar Solskjaer para un encuentro de máxima alerta en Manchester. Los mancunians no podrán contar con nombres de peso como Rashford, Wan-Bissaka y Luke Shaw por lesiones o suspensiones tras la primera fecha.

Tras igualar con Atalanta en el Madrigal por 2-2, Emery tiene claro que un punto daría aire a los españoles en un grupo que empieza a ser de muerte. Sin Gerard Moreno para el choque de titanes en Manchester, el DT pone a Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Alberto Moreno; Trigueros, Capoue, Parejo; Yeremi Pino, Alcácer y Danjuma para mañana. ¿Quién se queda con el encuentro?