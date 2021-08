Martin Odegaard, finalmente, luego de varias idas y vueltas, vuelve al Arsenal para ser parte de la temporada 2021-22 de la Premier League. Deja definitivamente Real Madrid a cambio de una buena suma de dinero, pero que ha causado algunas críticas por parte de la afición del club español.

El mediocampista noruego no ha tenido muchas oportunidades en el conjunto merengue. Regresó en este mercado, tras cumplirse su cesión con los Gunners. Con la llegada de Carlo Ancelotti, había posibilidades de que se gane un lugar en la consideración, algo que no ha podido lograr anteriormente con Zinedine Zidane.

ver también Por el COVID, Chelsea sufre una dura baja para derbi ante Arsenal

Sin embargo, y pese a tener participación en los amistosos de pretemporada, Martin Odegaard decidió dejar Real Madrid. Arsenal pagó una suma de 40 millones de euros, más otra suma en calidad de variables. Una transferencia que le viene bien a las arcas del Santiago Bernabéu.

Carlo Ancelotti no consideró a Odegaard (Getty)

Pero, la salida de Odegaard ha causado algunos comentarios en redes sociales con críticas por parte de la afición del Real Madrid. Varios cuestionaron su idea de querer irse y él les respondió con una carta en Instagram.

"Estos días se hablan mucho sobre mi y mis motivos por salir. Solo quiero decir que casi todo lo que están diciendo no es la verdad. Para mi es una pena que la prensa digan cosas que no es cierto, porque mucha gente piensa sinceramente que sea así. Yo tengo mis motivos, yo sé lo que es la verdad y lo que ha pasado y por eso creo que es para lo mejor", fue parte de su explicación sobre su salida.

La carta de Martin Odegaard al madridismo

Hace más de 6,5 años firmé por el Real Madrid y cumplí un sueño grande.Poder vestir la camiseta blanca, jugar en el Bernabéu y jugar la champions con el Madrid. No puedo ser más orgulloso. Vine con 16 años y he tenido la oportunidad de aprender de los mejores del mundo y mis ídolos. He aprendido muchísimo y he disfrutado el camino. Estoy agradecido de todo lo que me ha pasado y todo lo que he aprendido.

Quiero dar las gracias a todas las personas que me han ayudado a mejorar y crecer por Madrid. Entrenadores, compañeros, fisios, gente del club y la afición. ¡Gracias!

He pasado momentos buenos y momentos malos, como siempre en la vida y en el fútbol. Me lo ha hecho mucho más fuerte y más preparado para lo que viene.



Estos días se hablan mucho sobre mi y mis motivos por salir. Solo quiero decir que casi todo lo que están diciendo no es la verdad. Para mi es una pena que la prensa digan cosas que no es cierto, porque mucha gente piensa sinceramente que sea así. Yo tengo mis motivos, yo sé lo que es la verdad y lo que ha pasado y por eso creo que es para lo mejor.



Gracias.