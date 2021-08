El paso de Martin Odegaard por Real Madrid ya es historia. El futbolista noruego abandona la capital española luego de una pretemporada donde tras arrancar como un refuerzo para Carlo Ancelotti, el volante acabó relegado ante la vieja guardia y el 4-3-3 del entrenador italiano. En su nuevo club ya le han anunciado de manera oficial.

“El tema de Odegaard, como el de Vallejo, se debe a una circunstancia del momento. No tenemos el periodo de inscribir a todos. Mañana puede cambiar. La fecha definitiva es el 2 de septiembre. Yo le he dicho a Odegaard que hay ocho jugadores en su posición, pero no es definitivo. Tenía que elegir", dejaba caer Ancelotti en rueda de prensa previa al choque con Deportivo Alavés.

Un Gunner para Arteta

Arsenal será quien disfrute ahora de la magia del zurdo, quien justamente estuvo en los últimos 6 meses en el norte de Londres a modo de préstamo. Tras unas semanas donde no pudo volver a conseguir el objetivo de triunfar en la casa blanca, Odegaard regresa a la disciplina del equipo de Mikel Arteta.

“El internacional noruego se reincorpora después de pasar la segunda mitad de la temporada pasada cedido con nosotros…Martin usará nuestra camiseta número 8. Todos en el Arsenal le dan la bienvenida al club. La transferencia está sujeta a la finalización de los procesos regulatorios y los requisitos de visa. No estará disponible para el partido del domingo con el Chelsea”, confirmó el club en sus redes sociales y página web.

A sus 22 años, Real Madrid perderá sus derechos deportivos a cambio de 40 millones de euros que le darán al Arsenal el 100% de su pase. Tras apenas 11 partidos y ningún tanto, la historia del noruego Martin Odegaard en la capital española ha llegado finalmente a su fin. ¿Error o acierto de la dirección deportiva?