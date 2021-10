Ante la alta calidad que hay en PSG, la pregunta pasa es por si los directivos se animan a ver las divisiones inferiores, y parece que sí. Todo porque en su equipo de categoría Sub-19 pasan por un momento formidable en cuestión joven talento para apreciar.

Ese es el caso del neerlandés Xavi Simons, ese joven rubio que tienen un look similar al que tenía Carlos Valderrama, el colombiano, en los años 90. Lo cierto es que el jugador manifestó su interés de la institución francesa, pero parece que lo quieren retener.

Simons, de 18 años está castigado por los dirigentes del cuadro parisino y, pese que en la campaña anterior hizo parte del cuadro profesional, para esta temporada pasa por serios aprietos y no lo quieren dejar volver al primer equipo. Eso sí, hay que reconocer que pasa por un nivel memorable.

Justamente, en duelo válido por la tercera fecha de la Champions League Sub-19, el jugador Tulipán se echó a su equipo al hombro y, gracias a una inspirada tarde del futbolista, los parisinos vencieron 3-0 a Leipzig. Al término del encuentro, su entrenador entregó el punto de vista sobre él.

"Cuando está conmigo, es un jugador que no se rinde y siempre trabaja. Es resolutivo, es bueno. Es más líder en el campo que en el vestuario. Es lo que le falta por mejorar, porque ya lleva años en Francia y habla bien el idioma", indicó Zoumana Camara, entrenador del elenco menor.

Le deseó lo mejor, pero no en su equipo sino en el primero del Tricolor de la capital francesa: “el objetivo es que no esté conmigo. Si sigue así, yo creo que no se quedará mucho tiempo”, esto haciendo referencia a un eventual papel en el primer equipo.

Al saberse de un presunto interés de Barcelona, el entrenador Camara le sacó presión a ese presente del jugado y así sentenció: “no creo que la situación le moleste. Hace su trabajo y viene todos los días con una sonrisa. No siento que el jugador piense en eso".