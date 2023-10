El buen arranque de temporada que tuvo Xavi Simons no pasa desapercibido en Europa. Y su futuro empieza a ser motivo de consulta en los portales del Viejo Continente. En RB Leipzig la está rompiendo, lo que anima al PSG a convertirlo en el reemplazo idóneo de Kylian Mbappé, cuyo futuro es aún más incierto. Sin embargo, si los parisinos deciden vender al neerlandés podrían cometer un error por el que ni siquiera recibirán un sólo centavo.

Simons es una de las figuras de un Leipzig, que puede ser uno de los equipos sorpresa de toda Europa. Su nueva figura lleva tres goles y cuatro asistencias en siete partidos jugados en la Bundesliga. Su desequilibrio por banda y su gran aptitud para el pase filtrado le han sido muy útiles al equipo de la familia Red Bull.

Sus características no sorprenden, ya que también lo supo demostrar en el PSV, club que apostó por él cuando PSG no lo hizo. En el conjunto de Eindhoven destacó rápido y dejó una gran imagen con 22 goles y 12 asistencias en 48 partidos, además de ganar Supercopa y Copa de los Países Bajos. Menos mal que los parisinos lograron sacar un as bajo la manga para recomprarlo.

En el pasado mercado de verano, PSG hizo uso de una cláusula de recompra por sólo 4 millones de euros para tener definitivamente los servicios de Xavi Simons de nuevo. Suena a demasiado poco para un futbolista con su potencial y que ya tiene presente en la selección de los Países Bajos. Claro, hay una desventaja y es algo que el campeón francés no puede olvidar.

La cláusula por la cual PSG puede salir perdiendo todo con Xavi Simons

Volvamos todavía más atrás en el tiempo. Xavi Simons llegó al PSG en 2019 proveniente de la cantera del Barcelona. ¿Por qué? En el club catalán todavía no estaban dispuestos a apostar por él. Por eso, llegó a París, donde tampoco logró obtener el apoyo que estaba buscando.

Paris Saint-Germain eclipsó al mundo cuando en 2021 logró el fichaje de Lionel Messi. Sumados a Kylian Mbappé y Neymar hicieron que no haya más jugadores de ataque más importantes que éstos. Hasta Ángel Di María pagó las consecuencias y, por supuesto, con más razón, un joven Xavi Simons.

En todo caso, PSG debe tomar una decisión sobre si apostará por él o no en el futuro. Si decide venderlo en 2024, no ganará un solo centavo. L’Equipe asegura que, como hizo uso de la opción de repesca, PSV Eindhoven ganará todo el dinero que paguen por su fichaje en dicho mercado. Eso dejaría a los parisinos con las manos vacías, pero eso dependerá de la propia decisión que tome el jugador.

¿Xavi Simons puede ser el reemplazo de Mbappé?

El máximo provecho que le podrá sacar PSG a Xavi Simons será cuando logren realmente apostar por él en el campo de juego. Si pudo hacerlo en PSV Eindhoven y también en Leipzig, ¿por qué no en el club de París? Hay una persona que confía en que esto puede ser así.

Según Le Parisien, Luis Campos, consejero delegado de PSG, cree que este neerlandés de 20 años puede ser el reemplazo perfecto para Kylian Mbappé, en caso de que decida no renovar su contrato con el club y se marche en el verano de 2024. Ese será justamente el momento en el que deba volver al conjunto francés.

Por características, Xavi Simons puede ocupar tranquilamente la posición de Mbappé. Por supuesto, no tiene el desequilibrio en velocidad que el nacido en Bondy, pero lo compensa con su buen pie e inteligencia en el ataque, algo que bien podría aprovechar el entrenador Luis Enrique.

Sin embargo, si Mbappé continúa (es decir, renueva con PSG), el actual jugador de Leipzig sería nuevamente opacado, lo que abriría un nuevo debate sobre su futuro. Puede ser el mismo conjunto alemán su lugar en el mundo o puede apostar por otro club que confíe en sus cualidades. PSV Eindhoven, mientras, se frota las manos con esto último si hay una venta.

¿Qué opina el propio Simons sobre su futuro? “Estoy feliz en Leipzig, no pienso en nada más. Tengo una temporada muy ilusionante por jugar y también lo veré con mi equipo“, supo decir luego de su participación con la selección de Países Bajos en el partido con derrota ante Francia por las Eliminatorias para la Eurocopa. Por ahora, reina la paciencia.

¿Xavi Simons, un nuevo caso Coman o Nkunku en PSG?

Una potencial venta de Xavi Simons en el mercado de 2024 puede significar uno de los mayores fracasos de mercado de PSG y tiene ejemplos de sobra para ello. En primer lugar, por desaprovechar las cualidades de un Xavi Simons que, con 20 años, ya es un futbolista que bien podría transformarse en estrella. Para colmo, si lo vende, no recibirá ningún dinero.

Paris Saint-Germain es uno de los equipos que más ha desaprovechado su talento en juveniles. Uno de los casos más conocidos y más dolorosos es el de Kingsley Coman. Este extremo hoy es figura de Bayern Múnich y de la selección de Francia. Se fue libre del conjunto parisino a la Juventus en 2014. En agosto de 2020 fue el mayor de sus karmas cuando este jugador marcó el único gol de la final de Champions League entre parisinos y bávaros.

Al nombre de Coman se le pueden sumar otros como Christopher Nkunku, quien fue transferido precisamente a RB Leipzig en 19.5 millones de euros (hoy juega en Chelsea), o Moussa Diaby, vendido al Bayer Leverkusen en 15 millones de euros (hoy está en Aston Villa). También Mike Maignan, titular en la selección de Francia, estuvo en las juveniles parisinas y hoy es uno de los mejores arqueros del mundo, pero en AC Milan.

PSG prefirió otros jugadores, a los cuales adquirió por cifras irrisorias (Mbappé, Messi…), en vez de apostar por el talento de sus juveniles, quienes hoy triunfan en distintos equipos de Europa. Con Xavi Simons puede pasar algo similar, aunque sería mucho peor por tantas idas y vueltas y sin ningún tipo de rédito económico posible.