PSG es uno de los clubes que más se movió en el mercado. Con perfil bajo, los parisinos ya tienen atados hasta seis fichajes, que serían oficializados en las próximas horas, además de la llegada de su nuevo entrenador Luis Enrique. Ahora, quiere aprovechar la situación que tiene con Xavi Simons para repescarlo por sólo 6 millones de euros, pero…

El caso Xavi Simons es bien conocido. Cuando se pensaba que renovaría su contrato con PSG en el verano pasado, decidió optar por la oferta de PSV Eindhoven para tener una nueva experiencia en su carrera.

Su decisión fue un acierto, ya que se convirtió rápidamente en figura del equipo que condujo Ruud Van Nistelrooy. Cerró su temporada con 22 goles y 12 asistencias en 48 partidos. Además, su valor de mercado creció exponencialmente. Cuando se fue de Francia, Transfermarkt lo tenía con una valuación de sólo 4 millones de euros, mientras que en la actualidad, ese número llega a los 40 millones de euros.

PSG puede repescar a Xavi Simons por 6 millones de euros

Pero a pesar de apostar por un fichaje a PSV Eindhoven, Xavi Simons puso una polémica cláusula a su contrato firmado en 2022. Por sólo 6 millones de euros, PSG tiene intenciones de repescarlo para que se una a la plantilla del equipo de Luis Enrique, según revela Fabrizio Romano.

Sin embargo, la decisión final debe ser del propio jugador. En este sentido, PSV no baja los brazos, de acuerdo a lo dicho por su nuevo entrenador Peter Bosz. “Hablé con Xavi Simons, fue una conversación buena y positiva. Pero al final, él mismo decidirá“, aseguró.

PSG no es el único club que pretende al ex canterano de Barcelona. Hay otros clubes interesados en su fichaje, aunque no trascendieron. Por lo pronto, la opción del campeón francés está ahí, junto con su continuidad (con renovación de contrato, de por medio) en Eindhoven.