El mensaje de David Alaba a los hinchas de Bayern: "No quise provocar a nadie"

Luego de 13 años como futbolista de Bayern Múnich, la partida de David Alaba rumbo a Real Madrid dejó algunas asperezas entre el jugador y el entorno del club bávaro. Las imágenes del austríaco besando el escudo del equipo merengue generaron una gran molestia en una parte de la hinchada teutona y ahora ha salido el defensor a dar sus explicaciones.

David Alaba inicia una nueva etapa en su carrera como futbolista de Real Madrid luego de cerrar su ciclo con Bayern Múnich al acabar su contrato. El equipo alemán hizo un gran esfuerzo por renovar al austríaco, pero este acabó rechazando todas las ofertas de renovación para buscar nuevos desafíos.

Este gesto no fue bien tomado por una parte de la hinchada. Luego de esto, Alaba fue presentado como futbolista de la Casa Blanca y sus imágenes besando el escudo de su nuevo equipo generaron molestias en Múnich. Desde entonces, el jugador ha sido blanco de críticas desde el entorno de su exequipo.

Mensaje de Alaba a sus antiguos fanáticos

Previo a su debut en Champions con Real Madrid, David Alaba habló de la fotografía ante SportBild. "Para mí fue un día muy emotivo. Estaba feliz de haber llegado por fin. Quería mostrar lo feliz que estaba de poder afrontar un nuevo reto. No quería provocar a nadie besando el escudo del Real, y menos al Bayern y a los aficionados. Pasé 13 años increíblemente maravillosos allí, que fueron muy emotivos, muy positivos. Siempre respetaré y querré al club. Ninguna acción cambiará eso".

Fuente: Getty

A pesar de los cruces de declaraciones entre su agente y la directiva bávara, el jugador afirmó que no mantiene diferencias con el club. "Tuve y sigo teniendo una muy buena relación con el Rummenigge. Cuando decidí dejar el Bayern y asumir un nuevo reto, le dije que lo hacía para desarrollarme como deportista y como persona. Quería hacer algo nuevo. Se lo dije a Rummenigge, que lo entendió y me deseó lo mejor. Estoy muy agradecido al Bayern, no solo en mi carrera sino en mi vida".