Gerard Piqué anticipa su adiós: "Sé que me queda poco..."

El Clásico está cada vez más cerca y, como no podía ser de otra manera, las voces más importantes de FC Barcelona y Real Madrid aparecen para dar su punto de vista sobre lo que será el partido del próximo domingo. Uno de ellos es uno de los capitanes de los catalanes, Gerard Piqué, quien incluso hasta habló de lo que podría ser su adiós del fútbol.

En una entrevista para Vamos (Movistar), Piqué no sólo analizó lo que será el Barça vs Madrid del próximo domingo en el Camp Nou, sino que también habló de su madurez y de lo "poco" que le queda como futbolista profesional. Aunque, admite que quiere "disfrutar" de este tiempo que tiene aún.

"Con la edad, y cuando has vivido de todo un poco, prefieres la estabilidad, estar tranquilo. Familiarmente estoy genial, en el equipo también... Estoy bien. Sigo conservando el Gerard ese rebelde que se mete en charcos pero lo estiy disfrutando. Sé que me queda poco y no sé cuánto. Tengo que disfrutar", apuntó.

En relación al Clásico, el experimentado defensor no ve favoritos, pero destaca la importancia de ganar. "Un Clásico, en cierta manera, son más que tres puntos y más que un simple partido. Ganar a tu eterno rival te da fuerza, ánimo, confianza. Y eso en este deporte es muy importante. Si ganas un Clásico te da todo eso. Y el mensaje que das si ganas es que puedes ganar al Madrid y competir la Liga. Es importante el partido, venimos en buena dinámica y la gente está responder. Estamos bien preparados", manifestó.

Gerard Piqué, ante Benzema en un Clásico Barcelona vs Real Madrid (Getty)

Entre otras declaraciones, destaca lo dicho sobre quien será su marca, Karim Benzema. "Creo que el hecho de que se fuera Cristiano le dejó un espacio que ocupar y lo ha ocupado perfectamente. Él ahora tiene la tranquilidad de definir bien. Karim es más que meter goles. Los últimos años ha jugado grandísimas temporadas y sabemos la dificultad. Va a ser divertido y nos lo vamos a pasar bien", aseguró.

