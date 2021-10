El Clásico está a la vuelta de la esquina y, cuando quedan dos días para el duelo, aparece una frase que puede poner en aprietos a Ronald Koeman. Es que Xavi Hernández, leyenda de FC Barcelona y actual entrenador de Al-Sadd, vuelve a manifestar su deseo de dirigir en el conjunto 'blaugrana'.

En una entrevista a 20 Minutos, Xavi reconoce que siempre ha querido ser entrenador del Barça, aunque no sabe si algún día lo podrá lograr. Más allá de la aclaración, estas palabras llegan precisamente en tiempos donde Ronald Koeman debe demostrar que está a la altura del club en un Clásico ante Real Madrid, que puede marcar un antes y un después en su futuro.

"Mi idea es entrenar al Barça. Nunca lo he escondido, es mi objetivo y mi sueño. No sé si sucederá o no, si me necesitarán o no", comentó Xavi. En tanto, también ha manifestado qué sucederá si le llega la ocasión. "Si llega alguna oferta, se evaluará. Luego intentaremos decidir. De momento, estoy feliz en Al-Sadd, y muy orgulloso de ello", manifestó.

Xavi ya ha sido vinculado con Barcelona, sobre todo durante la tormenta que logró sortear Koeman hace algunas semanas, luego de los malos resultados del equipo. El presidente Joan Laporta lo mantuvo, aunque creció mucho la posibilidad de que lo despida y hasta insinuó que lo haría, aunque dio marcha atrás. Por lo pronto, ahora se viene el Clásico y un mal resultado podría poner de nuevo en cuestión la chance de su salida.

Por último, el ahora entrenador de Al-Sadd habló sobre qué es lo que ofrece como director técnico. "Intento aportar mi granito de arena a nivel futbolístico. Durante mi tiempo en la Barça, también con la Selección, siempre intenté ayudar y mejorar a otros jugadores. Eso es lo que estoy disfrutando ahora también como técnico", explicó.