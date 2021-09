Su llegada al sur de la capital española rompió con todos los pronósticos. Falcao fue recibido como una estrella en Rayo Vallecano y empezó a pagar ese cariño como saber sabe. A punta de tantos espera el Tigre poder justificar la inversión realizada en su pase y con el tanto ante Getafe en su debut, solo Cristiano Ronaldo y Lionel Messi tienen mejor promedio de goles por partido que el colombiano en LaLiga.

Desde BeScoccer han mostrado los números de esas figuras que en el siglo XXI han dejado su huella en la primera división española. Teniendo en cuenta únicamente los que superan los 50 gritos sagrados en la península, desde el medio mostraron que solo argentino y portugués se muestran más letales que Falcao en la estadísticas.

Con un promedio de gol por encuentro de 0.77 Radamel se lleva por delante en esta tabla a figuras de la talla de Neymar, Luis Suárez, Ronaldo, Roy Makaay, Diego Forlán, Samuel Eto’o y Gonzalo Higuaín. Casi ocho años después de su último partido en LaLiga, el Tigre regresó con todo y empieza a mostrar por qué es España la tierra que más le favorece.

53 zarpazos del Tigre

El tanto en el derbi ante Getafe supuso su debut goleador más tempranero desde que llegase al profesionalismo. Falcao llega con toda la ilusión a Vallecas y ya avisó que espera poder seguir aportando a un equipo que luchará por la permanencia en España: “Soñaba con poder saltar y marcar. Realmente mis compañeros me han dado mucho ánimo, me he sentido muy a gusto. Ahora ya hay que trabajar para el próximo partido”.

Con 53 goles en apenas 69 encuentros, Falcao es el futbolista que menos partidos necesitó de esta lista de jugadores para llegar a las cinco decenas de goles. Vallecas ya disfruta de un delantero que desde el primer día, sigue mostrando que es un ejemplo de profesionalidad y hambre dentro del área. Insaciable.