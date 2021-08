Llegó el día y, finalmente, Lionel Messi ha llegado a París donde será nuevo jugador del PSG en la operación más importante de los últimos años en el fútbol mundial. La capital francesa recibe con los brazos abiertos al ex jugador del Barcelona, al mismo tiempo que inunda las redes sociales con cientos de mensajes y reacciones de todo tipo ante la llegada del mejor jugador del mundo.

París es una fiesta ante la recepción para Messi. Miles de fanáticos parisinos están alertas ante la chance de que el argentino haga algún tipo de señal en su llegada. Ya lo hizo al saludar a todos los que lo fueron a recibirlo al aeropuerto de París. Desde una ventana, se asomó y agitó su mano con una sonrisa, a la vez que les hizo ya un guiño con esa remera blanca que tiene bien grande la palabra "París".

ver también Messi llegó a París: el precio de la camiseta del PSG

La presentación oficial de Messi como nuevo jugador del PSG será recién este miércoles, ya que hoy martes se realizarán los trámites de rigor en este tipo de situaciones: revisión médica y firma de contrato por las próximas dos temporadas, con opción a una tercera de acuerdo a objetivos y, sobre todo, a cómo se siente el propio futbolista.

Pero la llegada de Messi ya se vibra y no sólo en el afuera, en París. En las redes sociales, Leo ha desatado una locura, al igual que las cuentas del París Saint-Germain que todavía no han hecho "pública" su contratación, pero que ya he dejado varios indicios al respecto.

Las mejores reacciones al tuit del PSG que confirmó la llegada de Lionel Messi

El primer tuit que ya confirmó la llegada de Lionel Messi es un video que no muestra directamente al jugador, pero sí deja a la vista algunos guiños como la camiseta de la Selección, la propia bandera de Argentina, el escudo de la ciudad de Rosario y hasta un mate. Pero, los usuarios también han reaccionado de otras formas con menciones a Sergio Ramos, Mauro Icardi, Neymar, Kylian Mbappé, y así como algún cruce entre hinchas del Barcelona y el PSG.