Todavía queda el dolor de Lionel Messi por su abrupta salida de FC Barcelona. Así quedó demostrado en su entrevista con la revista France Football publicada este sábado, donde explicó todo. Para el argentino, estaba todo arreglado, pero al volver de sus vacaciones, se encontró con la sorpresa que conmovió a todo el mundo futbolero.

Messi dialogó con el periodista Florent Torchut para la prestigiosa publicación francesa, precisamente un día después que se conocieron los nominados al Balón de Oro. Y también, un día después de las declaraciones del presidente del Barça, Joan Laporta, para RAC-1 donde manifestó que tenía "la esperanza de que Leo dijera que jugaría gratis". Estas palabras causaron cierta polémica en Europa y el propio crack explicó qué pasó con su salida del club catalán.

Cabe destacar que la entrevista de Messi se dio antes de las palabras de Laporta, por lo que no hay una respuesta precisa a esta afirmación, pero sí hay una explicación con detalles del argentino sobre cómo y por qué se tuvo que ir de Barcelona. También manifestó sus sensaciones al respecto y que tuvo varias ofertas para continuar su carrera, además de la de Paris Saint Germain.

"¿Si me lo esperaba? Francamente, no. Regresé a Barcelona para prepararme para la temporada después de haber aprovechado las vacaciones que me dio (Ronald) Koeman. La idea era firmar el contrato y empezar a entrenar de inmediato. Pensaba que estaba todo arreglado y que solo faltaba mi firma, pero cuando llegué a Barcelona, me dijeron que ya no era posible, que no podía quedarme y que tenía que buscarme otro club, porque el Barça no tenía los medios para extenderme. Cambió mis planes", contó.

Portada de France Football con la entrevista a Messi (France Football)

Barcelona no podía cumplir lo que le había prometido a Messi, pero nunca volvieron a sentarse nuevamente para renegociar y eso lo llevó a tener que buscar alternativas. "El club emitió un comunicado diciendo que no iba a seguir. A partir de ese momento empecé a preguntarme cómo me iba a recuperar. Tuve que buscar un nuevo club para continuar mi carrera. Tuve la suerte de que me contactaran varios, incluido el PSG, que desde el principio me trató muy bien: demostró que realmente me querían y me cuidaron. Les agradezco porque hoy estoy muy feliz", aseguró.

Messi, junto a su familia en París (Instagram @leomessi)

Más allá de su felicidad de hoy, salir de Barcelona es algo que no esperaba y que, en retrospectiva, todavía sufre. "Fue extremadamente difícil de aceptar (su salida del Barça). Pensar que íbamos a tener que salir de casa y que la familia iba a tener que poner patas arriba su rutina... Los niños iban a tener que cambiar de escuela y acompañarnos a un nuevo lugar. Era la primera vez que me pasaba esto en mi carrera. Habíamos decidido, mi familia y yo, que iba a terminar mi carrera en Barcelona. Fue muy difícil, pero logramos superar esta prueba juntos. Muchas cosas pasaron por mi mente, pero no tuve más remedio que irme", se lamentó.