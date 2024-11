Barcelona, en un comunicado a sus socios, confirmó la fecha en la que volverá al Camp Nou

El Fútbol Club Barcelona tiene la atención dividida. Por un lado, delega en el entrenador Hansi Flick el andar del equipo principal, el cual se encuentra bastante derecho al ser el líder de la tabla de posiciones de LaLiga y al ubicarse entre los puestos de clasificación directa para los Octavos de Final de la UEFA Champions League 2024/2025.

Y por el otro, con una comisión específica designada por las autoridades de la institución, trabaja en función de acelerar lo más posible el regreso al Camp Nou. Es que, en un primer momento, la fecha fijada para el retorno era para fines de noviembre, para hacer coincidir la reapertura con el aniversario número 125 del club.

No obstante, por más que se avanzó con un permiso del Ayuntamiento de la ciudad para trabajar las 24 horas, esa meta ya se sabe que no será posible. Incluso, medios de comunicación españoles apuntaron que, en realidad, el FC Barcelona no está convencido en que pueda regresar al Camp Nou antes de mediados del 2025.

Sin embargo, en un comunicado que emitió en las últimas horas a los socios para la renovación de abonos, la directiva informó que planifican dejar el Estadio Olímpico Lluis Companys de Montjuic para volver al recinto blaugrana a mediados de febrero del año que viene, una vez termine la Fase de Liga de la UEFA Champions League.

Así quedaría el Camp Nou.

Resulta que la UEFA no autoriza el cambio de estadio en medio de una misma fase. Por eso, contra Atalanta, en la última jornada de la primera instancia de la Liga de Campeones pautada para fines de enero, tendrá que todavía alquilar el feudo de Montjuic. En ese sentido, consideraron que volver por LaLiga antes de esa fecha no tenía sentido.

¿Con qué partido el Barcelona reabrirá las puertas del Camp Nou?

El Camp Nou tiene previsto reabrir sus puertas con un 60 por ciento del proyecto terminado. Sería con, aproximadamente, 60 mil localidades habilitadas. Al respecto, la nueva fecha fijada por el Barcelona para volver a su casa sería el 16 de febrero, día en el que debe recibir al Rayo Vallecano por la fecha 24 de LaLiga 2024/2025.

Barcelona se mide a Celta de Vigo este sábado 23 de noviembre

Tras tropezar con Real Sociedad, el Barcelona visita el Estadio de Balaídos para enfrentar al Real Celta de Vigo por la fecha 14 de LaLiga. El duelo entre el culé y el equipo gallego está pautado por las autoridades para el sábado 23 de noviembre desde las 21:00 horas CET.

