Joan Laporta ha dado la cara ante los medios para dar sus primeras impresiones de los números revelados por Ferrán Reverter alrededor de situación de un Barcelona donde cada día se hace más difícil cumplir. El club arde en todos los sentidos y al contestar las preguntas de la prensa, el presidente volvió a referirse a Messi: “Tenía la esperanza de que jugase gratis aquí”.

Laporta tuvo nuevas palabras para Messi y lo que fue su salida de la ciudad condal tras más de 20 años ligados a la institución. El dirigente no quiso caldear más las cosas con Lionel y su entorno, aunque dejó algún recado que seguro que no pasarán por alto los hinchas. ¿Habrá homenaje?

“Esperanza de que jugase gratis”

Luego de que le anunciase al argentino la imposibilidad que tenía el club para firmar su nuevo contrato, Laporta aseguró que por su lado no hay rencores: "No, lo quiero demasiado para enfadarme. Pero llega un momento que, cuando ves que no puede ser, hay decepción por las dos partes. Había deseo de quedarse, pero presión con la oferta que tenía. Sabían que si no se quedaba, se iría al PSG. Messi pasará a la historia del Barça como el mejor jugador de la historia y me gustaría preservar esta idea”.

“Tuve la esperanza que hubiese un cambio de rumbo y dijese juego gratis, pero no podemos pensar que un jugador de esa altura hiciese eso. Tenemos una relación muy buena, sabía que cuando tuviésemos recuperada la economía le compensaría, pero exigir eso pensando en lo que tiene en París...", continuaba el presidente ante los medios.

También habló del famoso CVC y si hubiese cambiado el futuro de Leo: "Era operación que era el caramelito que nos daba el presidente de LaLiga para que pensáramos que tendríamos Fair play para poder cuadrar a Leo Messi. Hoy en día aún no tenemos el documento que teníamos que firmar y el Barça no se compromete si no conoce la operación a fondo, si no lee la letra pequeña. Nosotros no necesitamos más deuda y dijimos que si no son ingresos directos, no nos interesa”.

"Me gustaría hacer un homenaje a Leo Messi, estaríamos encantados si ellos quieren”, finalizaba Joan Laporta a las preguntas que le pedían respuestas de la turbulenta salida del argentino del club de su vida. Barcelona sufre en todos los frentes sin el jugador que cambió para siempre su historia. ¿Habrá algún reencuentro?