Antonio Rüdiger suma argumentos para jugar en Real Madrid. Su renovación con Chelsea no avanza y eso le abre el camino al conjunto 'blanco' para ir en busca de su fichaje.

Habrá mucha actividad en los próximos mercados de Real Madrid. Es que en el Santiago Bernabéu ya tienen apuntado ciertos nombres para reforzar una plantilla diezmada en ciertos puestos. Uno es el de la defensa central, donde el elegido para ir a buscar es Antonio Rüdiger, zaguero de Chelsea. ¿Llegará a la 'Casa Blanca'? La posibilidad es real y más teniendo en cuenta los factores a favor con los que cuenta el propio club.

Existen dos grandes motivos por los cuales Rüdiger está tan bien considerado dentro de los candidatos a reforzar la defensa central del equipo dirigido por Carlo Ancelotti. En primer lugar, la economía toma protagonismo lógico, sobre todo por las pérdidas que hubo en el club producto de la pandemia de COVID-19.

En este sentido, contratar a Antonio Rüdiger no supondrá un gran esfuerzo, ya que podría llegar en calidad de libre, evitando pagar una cláusula de contrato o una compensación a Chelsea. Sería un caso similar al de David Alaba, quien tampoco renovó con Bayern Múnich y decidió marcharse. En el caso particular del alemán, las negociaciones para renovar con los 'Blues' no van por buen camino.

El segundo factor importante en esta cuestión habla de lo estrictamente deportivo. Es que el ex Roma y Stuttgart ya está en una etapa madura y que permite convertirlo en un líder a nivel defensivo. Con 28 años, está en condiciones de tomar un rol que, hoy por hoy, Real Madrid no tiene. Tras las salidas de Sergio Ramos y Raphael Varane, el equipo se quedó sin un líder en defensa, por lo que le urge llenar ese hueco, que claramente no están haciendo ni Éder Militao ni el propio Alaba o Nacho.

No hay garantías defensivas en Real Madrid y Rüdiger gana argumentos para su fichaje(Getty)

Por último, otro factor para la llegada de Rüdiger a Real Madrid tiene que ver con esto último y es que los propios defensores de la plantilla no han sido garantía. Además, Carlo Ancelotti tiene desventaja, ya que no cuenta con muchas variantes en la zaga central. A los nombres mencionados, habría que sumar sólo a Jesús Vallejo y eso demuestra los problemas que hay en la defensa 'merengue'. Antonio asoma...