PSG no jugó un buen partido y Brujas le sacó un valioso empate de local. Fue 1-1, aunque los belgas merecieron mejor suerte. Debutó Lionel Messi como titular, mientras que Kylian Mbappé salió lesionado.

Brujas fue una total sorpresa para propios y extraños. Mereció más que PSG en buena parte del partido y le sacó un empate por 1-1 en el inicio de ambos conjuntos en el Grupo A de la UEFA Champions League. Lionel Messi tuvo su primer partido como titular en el conjunto parisino, que sufrió la lesión de Kylian Mbappé.

Partido muy incómodo para Paris Saint-Germain. Brujas mostró mejores cosas colectivas y, sobre todo, impuso las condiciones de juego. Llevó a que el partido se juegue sólo entre 30 y 40 metros, adelantando líneas, y siempre trató de que los jugadores rivales recibieran de espaldas. Sin embargo, ese dominio tuvo sus grietas.

Al minuto 15, Mbappé se tiró por única vez a la derecha y volvió loco a Mata. Lo desbordó, sacó un centro que iba para Messi, pero quien llegó primero fue Ander Herrera para definir de zurda y colocar el 1-0.

Gol de Ander Herrera

No lo merecía PSG, pero el gol parecía que podía abrir aún más a su rival y, así, encontrar los espacios para liquidarlo. Sin embargo, el plan de Brujas no se alteró y los parisinos siguieron con problemas de manejo, a la vez que tanto Hakimi como Diallo fueron constantemente desbordados. Keylor Navas salvó varias ocasiones de gol, pero no pudo hacer nada en el empate.

Sobre el minuto 27, un par de combinaciones por izquierda terminó con Sobol mandando un centro por bajo. Marquinhos salió lejos, Kimpembe se queda con otro jugador y Paredes no retrocede a tiempo ante la llegada de Vanaken que sólo tuvo que rematar llegando al área para liquidar a Navas. Justo 1-1 por el buen trabajo de los belgas y por lo poco que mostró su rival con todas sus figuras.

Gol de Hans Vanaken

Un primer tiempo donde las grandes figuras de PSG se vieron visiblemente superados por el juego colectivo de Brujas. Neymar desaparecido, Messi apareciendo de a ratos y lo más peligroso fue Mbappé. Sin embargo, éste último abandonó el campo de juego al comienzo del segundo tiempo por una lesión.

ver también Lesión de Kylian Mbappé y dolor de cabeza para PSG

En la segunda parte, el dominio de Brujas creció y le puso serio peligro al arco de Keylor Navas. Pochettino respondió con los ingresos de Julian Draxler y Danilo Pereira, pero sin que le den soluciones al mal funcionamiento de su equipo.

Los locales tuvieron las más claras del segundo tiempo, pero PSG fue quien más apretó sobre la parte final y aprovechó el buen ingreso de Nuno Mendes para llegar por izquierda. Sin embargo, todo terminó en empate.