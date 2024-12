Nico Paz, entre el mal momento con el Cómo y ¿Un guiño para volver a Real Madrid?

Como y Nico Paz viven un presente que debe mejorarse en la Serie A de Italia de cara a conseguir el objetivo de la permanencia. Los de Cesc Fábregas suman 9 partidos sin victorias en un Calcio donde ahora mismo ocupan la casilla número 17 del campeonato. Un 3-2 contra Hellas Verona del pasado 29 de septiembre, última victoria hasta la fecha para un conjunto que con el volante de la Selección Argentina, quiere volver a lo más alto. Ojo al guiño del miembro de la Albiceleste para Real Madrid de las últimas horas.

Hablamos del quinto equipo con más tiros del Calcio con un total de 187. Los 12 puntos obtenidos por el equipo que se estrena en la máxima división italiana por primera vez en varias décadas choca de lleno con una estadística avanzada que le entrega un total de 18. 5. Hablaríamos de un Como que se encontraría ahora mismo en la casilla número 11 e incluso por encima de rivales de peso como Roma o Torino. El bajón general de figuras como Nico Paz o el goleador Patrick Cutrone explica una racha que ni mucho menos genera dudas alrededor del Banco de suplentes.

Como apostó por un proyecto joven y plagado de emergentes estrellas que lidere un plantel con cinco derrotas y cuatro empates a lo largo de sus últimos 9 compromisos. Tras un arranque espectacular y liderado por un gran Nico que anoche estuvo viendo al Real Madrid en la ciudad de Bérgamo frente al Atalanta, las cosas se han ido torciendo para una entidad que ahora mismo solamente supera la zona de descenso por una diferencia de gol de 7 tantos contra justamente Hellas Verona

“Cuando no ganamos no estoy contento, no duermo, me cabreo…Cuando ves a tu equipo intentando jugar y proponer lo que tienes preparado… incluso con semejante viento, sólo puedes volver a casa satisfecho. Lamentablemente encajamos goles incluso cuando no concedemos tiros a portería, lamento mucho no ganar pero estoy tranquilo”, reflexionaba el propio Fábregas a lo largo de las últimas horas en unas declaraciones que analizaron el presente de su equipo e igualmente cómo evitar un descenso a la segunda división italiana se pondría en jaque todo lo ideado desde hace meses.

Se busca que Nico Paz vuelva a su mejor nivel. El argentino acumula 14 partidos, tres asistencias y un tanto por la Serie A en lo que supone su primera campaña lejos del fútbol español. No olvidemos que viene de dejar Real Madrid y que todavía el conjunto merengue ostenta hasta el 50% de sus derechos federativos en Europa. Y es que el acuerdo que le llevaría al Calcio se firmaron diversas opciones de recompra tasadas en 9 millones (2025), 10 millones (2026) y 11 millones (2027). Mientras Como quiere volver a ser tendencia en Italia, se vio al nacido en Tenerife por el estadio de Atalanta para ver a sus ex compañeros.

¿Por qué Nico Paz decidió jugar con Argentina?

Nacido en España como Alejandro Garnacho, pudo escoger a La Roja pero terminó poniéndose del lado de la Albiceleste. En una entrevista con DSports, Nico Paz explicó todo: “Yo nací en España. Amo los dos países, pero decidí elegir a Argentina porque es el país que más me representa. Por cómo es el país y cómo se vive el fútbol. También por mi padre. Él estuvo en la selección, jugó uno Juegos Olímpicos con Argentina, el Mundial de 1998 y es un orgullo poder seguir sus pasos”.

Los números de Nico Paz en Real Madrid

Las lesiones durante la última campaña en el equipo de Carlo Ancelotti le dieron la posibilidad de debutar en un equipo con el cual disputó hasta 8 partidos de manera oficial. Su gol frente al Napoli en el Santiago Bernabéu fue bastante a terminar de certificar una clasificación a los octavos de final de la Copa de Europa en el cual se vio a la Argentina hasta 3 compromisos. Mientras la Casa Blanca sigue buscando herederos para Toni Kroos, Nico Paz declara amor desde Bérgamo.

