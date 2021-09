La charla de Gonzalo Higuaín con ESPN 360 sigue dejando declaraciones más que destacadas de uno de los mejores delanteros argentinos que hayan pasado por el viejo continente en este siglo XXI. El Pipita fue consultado por su etapa en Real Madrid y reveló el momento en el que peor lo pasó en la capital española.

Con tan solo 18 años, el punta llegaba al gigante blanco desde River para completar un ciclo de 7 temporadas, 264 partidos, 121 goles y 6 títulos locales. Higuaín vivió de todo en un equipo al que arribó tras el final de los Galacticos y del que terminó saliendo en medio de unas polémicas declaraciones que le llevaron a Napoli. Verano del 2009, su momento más duro.

"No iba a ir al primer equipo del Real Madrid. Ellos me compraron y me iban a dejar en el Castilla. Estaba la posibilidad de ir a cedido también. Mi papá en el avión me dijo: "Lo único que te voy a pedir, es que no tengas miedo. Miedo nunca, si respeto'... y esa frase me quedó. Cuando llegué, entrené con el primer equipo y al segundo entrenamiento Capello me dice 'Te quedas con nosotros'. A los 3 o 4 días debuté como titular en Copa del Rey. Terminé jugando por derecha", explicaba el Pipita sobre sus primeras horas en Real Madrid.

“Metí 26 goles y me trajeron competencia”

Aquella temporada no fue fácil para los Merengues. Un por entonces desconocido Pep Guardiola destrozaba a Real Madrid con un triplete y 2-6 en el Santiago Bernabéu que mostraba el inicio de un nuevo ciclo en el fútbol mundial. En medio de un plantel sumamente criticado, Higuaín anotó 29 goles que no le valieron para la referencia del equipo a futuro.

"Con Benzema fue una competencia muy sana pero teníamos que ir al máximo. El año que llega Cristiano, él mete 27 goles y yo 26. El mercado que viene trajeron a Kaká y Benzema. Ahí dije cuántos goles tengo que hacer... Vino Karim e hizo sacar la mejor versión de mí y yo a él. Es un 9 tremendo", finalizaba el argentino.