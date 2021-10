Por primera vez desde que Paris Saint Germain le cerrase la puerta a una salida, Kylian Mbappé explotó de manera publica contra el club que será dueño de su pase hasta el próximo 31 de junio. En Real Madrid se hicieron eco de las declaraciones del galo y así continuará el plan para fichar gratis a un futbolista por el que recordemos, llegaron a ofrecer más de 180 millones de euros un par de meses atrás.

“Pedí irme en julio, se lo dije con antelación para que el club pudiese fichar un recambio de calidad…Si me hubiese ido en verano, sólo habría sido al Madrid. Irme era el siguiente paso lógico en mi carrera… En el momento que supe que no salía me afectó un poco. Cuando tu ambición es irte y tienes que quedarte, no estás contento. Pero cambié la mentalidad rápidamente", dejaba caer en RMC Sport el delantero que ya piensa, siente y sueña como Merengue.

ver también Kylian Mbappé habló explícitamente por primera vez de su deseo de jugar en Real Madrid

Lo que viene para Real Madrid

En la casa blanca cuentan los días para poder hacerle una oferta al crack galo. Menos de 100 días quedan para que Kylian Mbappé se encuentre con la potestad de negociar su llegada a coste cero a cualquier club del planeta. Si bien PSG ha intentado acercar posturas con el delantero, saben que solo un milagro hará que este no se marche al Santiago Bernabéu.

¿Qué sigue para Real Madrid? Radio MARCA asegura que más que nunca, Florentino Pérez y su equipo estarán en contacto con Mbappé y su familia. Desean hacerle ver al punta que el club de su sueños respalda sus palabras y si bien no harán declaraciones públicas para evitar la furia del Emil de Qatar, se intensificarán los diálogos con el jugador.

Los planes de Florentino pasan por tener todo acordado con Mbappé para el 1 de enero. El medio de la capital española asegura que el anuncio oficial podría mantenerse en secreto para que el francés no sufra maltratos y la falta de minutos por parte de un PSG que para la temporada 2022/2023, apunta a quedarse sin más de 180 millones de euros en ingresos cuando el 7 se marche.