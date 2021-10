Kylian Mbappé sacudió al mundo del fútbol al revelar que solicitó su salida a París Saint-Germain (PSG) en el pasado mercado de pases. El fragmento de la entrevista del campeón del mundo tuvo una inmensa repercusión y RMC Sports ha publicado el resto de su conversación con el atacante francés.

Si bien las vinculaciones entre Kylian Mbappé y Real Madrid datan de hace mucho tiempo, el jugador ha afirmado por primera vez en público que solicitó a la dirigencia de PSG su salida. Los fragmentos de la entrevista del atacante francés dieron la vuelta al mundo y muchos ya dan por hecho que llegará como agente libre al Santiago Bernabéu.

Más de la entrevista de Mbappé

"Pedí irme, porque desde el momento en el que no quería renovar, le dije al club que quería irme. Quería que el club tuviera una indemnización importante por mi venta para que pudiera fichar a un recambio de calidad. Es un club el PSG que me ha dado mucho, siempre he sido feliz los cuatro años que llevo aquí y lo sigo siendo. Lo anuncié con suficiente antelación para que el club pudiera darle la vuelta. Quería que todo saliera bien para llegar a un acuerdo" dijo Mbappé sobre su deseo de salida.

El atacante francés recalcó en que pidió a PSG que le permitieran salir en el mercado de pases mucho antes de que recibieran la oferta por parte de Real Madrid. El mismo Mbappé afirmó que la movida de Florentino Pérez demoró demasiado. "Llegó tarde. Pero dije a finales de julio que quería irme".

Fuente: Getty

Kylian Mbappé también se refirió al recibimiento hostil de los hinchas de PSG. "Les digo la verdad, con toda honestidad, con toda franqueza: yo también me habría abucheado. Es frustración. No quiere decir que no les agrado, porque la afición me apoya. También es una muestra de afecto. Lo tomé así, no como algo frontal. No saben nada. Acababa de recibir una oferta del Real Madrid el 26 de agosto, dos o tres rumores en la prensa extranjera o en Francia... No sabían nada. Me criticaron por no hablar. Pero no podía hablar".