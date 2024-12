Neymar nombra a Messi para explicar cómo es jugar en PSG: “Se pasaron de la raya…”

Neymar vuelve a romper su silencio. Lo hizo en RMC Sport y para repasar su paso por un París Saint Germain donde su salida generó un auténtico bucle de críticas como señalamientos a la política de fichajes de la directiva de Nasser Al-Khelaifi. El brasileño no dudó cierto esas cuestiones sufridas por la capital francesa e incluso nombró a Lionel Andrés Messi como otra de las figuras del proyecto que también tuvo que padecer situaciones surrealistas.

El paso de ambos amigos por el parque de los príncipes estuvo cargado de una expectativa gigante que nunca pudo cumplirse. Lo que debe hacer el mejor equipo del mundo y un posible campeón de la Copa de Europa derivó en un conjunto plagado de problemas internos y donde la polémica relación con tanto hinchas como directivos marcó el día a día. Neymar denuncia tratos recibidos por parte del entorno de Nasser Al-Khelaifi y unos ultras que incluso afirma buscaron hacerle daño físicamente. Messi no era ajeno a esto.

“El primer año fue magnífico, me recibieron muy bien los franceses y los aficionados. Los dos o tres últimos años no han sido lo mismo, no fue increíble la forma en que me trataron, le pasó lo mismo a Messi. En lo que a mí respecta, fue injusto porque siempre lo he dado todo en el terreno de juego”, empezaba relatando Neymar alrededor del club donde pasó mayor tiempo de su carrera hasta la fecha con un total de seis temporadas. Indica que todas las tratativas y comportamientos recibidos en sus últimos meses estuvieron lejos de llegar desde la amabilidad y el respeto. Contundente denuncia.

No es la primera vez que un futbolista habla en estos términos de la directiva de Nasser Al-Khelaifi. Tampoco de unos ultras que incluso llegaron a abuchear su nombre y buscarla en su residencia privada. Neymar repite que no es el único que lo sufrió: “No guardo rencor, pero me entristeció un poco la forma en que me trataron los aficionados, sobre todo cuando vinieron a mi casa, cuando quisieron invadir mi casa, insultarme o querer pegarme. Por lo que a mí respecta, se pasaron de la raya. Nuestra relación dejó de ser respetuosa, mientras que yo siempre les he respetado”.

“Fue una situación realmente complicada. Al final, me entristeció la forma en que me trataron, pero ya está superado…No guardo rencor al club, sólo a algunos de sus dirigentes y a algunos de sus seguidores. Pero eso es cosa del pasado”, finalizaba en su relato Neymar. RMC Sport fue el lugar para igualmente analizar su presente por el fútbol Arabia Saudita y el estado de una lesión de ligamentos cruzados que sufrida ante Uruguay frenó en seco una carrera que ahora mismo se debate entre continuar por Oriente Medio o poner rumbo al nuevo mundo para destinos como Santos de Brasil o incluso el Inter Miami de Messi. Los últimos tiempos de ambos por el Parque de Los Príncipes, dignos de película.

Los números de Neymar en PSG

Desde 2017 al verano del 2023, el brasileño jugó un total de 173 partidos donde marcó en 118 ocasiones y dio hasta 77 asistencias. Todo esto acompañado de 13 títulos locales donde destacan las 5 ediciones de la Ligue 1. La gran deuda (Champions League) y por lo que llegó desde Barcelona por 222 millones de euros, quedó pendiente tras un fichaje que cambió para siempre una carrera que busca renacer a sus apenas 32 años.

Neymar y su dura lucha contra la lesión de cruzados

Desveló en RMC Sport que cada día está más cercano su regreso, así como las complicaciones que ha tenido para volver al ruedo. No todo es dolor físico: “Creo que es sobre todo una cuestión de actitud mental…Es realmente una cuestión de mentalidad, obviamente con la gente que te rodea para ayudarte. No es fácil, pero la gente que me rodea, mi familia y mis amigos, me han dado mucho apoyo. Incluso me ha hecho más fuerte para poder recuperarme y progresar mentalmente”.

