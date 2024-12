Mbappé confiesa el llamativo motivo por el que casi rechaza nuevamente al Real Madrid: "Por él habría renunciado a mi sueño"

En Canal Plus Francia vimos finalmente a Kylian Mbappé romper su silencio. El delantero del Real Madrid ha sido foco de críticas desde prácticamente su llegada al Santiago Bernabéu. Tras algunos meses con tanto buenos como bajos rendimientos bajo el manto de Carlo Ancelotti, repasa todo lo ocurrido en una trama que tiene hasta 7 años de vigencia y donde incluso en algún momento no descarto seguir en el París Saint Germain renovando su contrato. El motivo sorprender a más de uno.

“No ha sido el mejor comienzo de temporada, pero nos estamos preparando para los trofeos que van a contar. Ya hemos ganado la Supercopa de Europa. No hemos estado a la altura de nuestras expectativas, pero en el Real Madrid esperamos con impaciencia la segunda parte de la temporada. Ahí es cuando te juzgarán”, empezaba analizando un Kylian Mbappé consciente de las expectativas alrededor de su figura. Desde 2017 que el conjunto blanco buscaba un fichaje generacional que por diversos motivos y decisiones del propio delantero no acabó de concretarse hasta unos días antes de la pasada edición de la Eurocopa.

Mbappé afirma que todo pudo haber sido más que distinto. Incluso que estuvo cerca de rechazar nuevamente el Real Madrid tal y como ocurriese en el año 2017 y 2022. No aparecieron aquellas presiones filtradas por algunos medios desde Oriente Medio ni tampoco cuestiones económicas. Ethan Mbappé, hermano de Kylian, es la clave que pudo poner nuevamente en tela de juicio el fichaje más buscado desde hace casi 10 años en el Santiago Bernabéu. No olvidemos que el menor de la familia también tuvo que dejar la capital francesa en los últimos meses

“La renovación con PSG pudo darse por mi hermano. Es lo que más me afectó. Su Real Madrid era el PSG. E indirectamente, se lo quité. Me dijo que no quería quedarse, que no era normal que lo hicieran conmigo. Yo le dije: si quieres quedarte, renuevo y nos quedamos un tiempo. Habría renunciado a mi sueño del Madrid por él. Ethan es mi hermano, no se le puede tocar. ¿De qué sirve fichar por el mejor club del mundo si acabas con la carrera de tu hermano?“, reflexiones de Mbappé en Canal Plus Francia. Recordemos que para diciembre del año pasado su hermano tenía prácticamente apalabrado la renovación con el equipo galo. Cuando medios como Le Parisien o L’Equipe cerraron la puerta a la renovación de Kylian, Ethan pasó a un segundo plano y se quedó sin su nuevo vínculo contractual.

El futuro de Ethan Mbappé casi termina en una renovación de Kylian en PSG: IMAGO

Kylian no se fue ‘bien’ de París. A la trama ocurrida con su hermano se le suma un juicio cercano a los 70-90 millones de euros hoy ya se encuentra en manos de la justicia francesa por supuestos impagos de su figura por parte del Parque de Los Príncipes. Pese a todo esto, Mbappé afirma que su cariño a la entidad no ha ni mucho menos decrecido: “El PSG ha significado mucho para mí. Es un lugar donde todo es intenso, tanto lo bueno como lo malo. Pasé allí 7 años extraordinarios, pasara lo que pasara al final. Quizá el error que cometí al final fue que lo mezclé todo. Tuve conflictos con la gente porque defendía mis derechos, pero eso no representaba al club. El club, la afición y los jugadores me lo dieron todo, desde el primer día hasta el último…Sigo viendo todos los partidos del PSG”.

¿Real Madrid o PSG, quién quiere Mbappé que gane la Champions?

“De momento, no tengo esperanzas porque quiero ganarla yo. En el futuro, espero que ganen porque la gente ha sufrido mucho. Pero ahora no, porque tengo que ganarla yo y no hay dos Copas”, comentaba Kylian Mbappé alrededor del único título que le falta a nivel de clubes. Con casi 26 años de edad sobre sus piernas, muchos sitúan la Copa de Europa como uno de los principales ítems que le empujaron a dejar Francia para unirse al Real Madrid.

Mbappé niega tener depresión

Diversos medios de comunicación y voces cercanas a la selección francesa sondearon la posibilidad de que el delantero estuviese pasando por un delicado momento mental. Kylian Mbappé niega esto con una reflexión en la que pide calma a la hora relacionar las enfermedades mentales con personalidades públicas: “Tuve momentos en los que estaba cansado, pero no deprimido. Algunas personas se deprimen de verdad, y tenemos que ayudarlas. En un momento dado estaba agotado. No tuve periodos de descanso, estaba decepcionado con mi carrera deportiva. Es hablar por hablar, es gratis”.

