Si bien el último mercado de pases quedó marcado principalmente por los cambios de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, la novela de Kylian Mbappé fue uno de los temas que más expectativa generó hasta los últimos minutos de la ventana de transferencias.

El delantero francés había pedido al club parisino salir del equipo, pero las ofertas fueron rechazadas y el atacante se quedó a jugar la temporada bajo el mando de Mauricio Pochettino. "Pedí irme en julio", confesó Mbappé en declaraciones de este lunes a RMC.

Sin embargo, L'Equipe publicó una nueva tanda de confesiones del delantero en las que revela que tenía entre ceja y ceja al Real Madrid, algo que los medios sabían, pero que él nunca había mencionado: "Si me hubiese ido en verano, sólo habría sido al Madrid. Irme era el siguiente paso lógico en mi carrera".

El futbolista de la Selección Francesa admitió que al no haberse concretado el pase se frustró: "En el momento que supe que no salía me afectó un poco. Cuando tu ambición es irte y tienes que quedarte, no estás contento. Pero cambié la mentalidad rápidamente".

Pero también resaltó el respeto que tiene con el club y sus ganas para esta temporada: "En ningún momento de la temporada me comportaré mal pensando en que no me dejaron salir y que por ello me lo voy a tomar con calma. Quiero demasiado el fútbol y tengo mucho respeto por el PSG".

En medio de la polémica por el funcionamiento del tridente estelar que conforma junto a Lionel Messi y Neymar, Mbappé aclaró que la llegada del argentino no tuvo nada que ver en su decisión de pedir la salida: "Yo había tomado ya mi decisión y la había pensado muy bien".